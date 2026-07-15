Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa gastronómica busca portero/a con pocos requisitos

Empresa mendocina abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

LemonTreal es una marca mendocina vinculada al sector gastronómico y vitivinícola que forma parte del grupo Agostino Wine Group.

La firma desarrolla sus actividades en la provincia y continúa ampliando su equipo de trabajo para acompañar el crecimiento de sus operaciones.

En esta oportunidad, la empresa lanzó una oportunidad de empleo para cubrir el puesto de portero/a, una función orientada a la recepción, control de accesos y atención de quienes ingresan al establecimiento.

Acerca del puesto de trabajo

Modalidad: Presencial.

Presencial. Jornada: Full time.

Full time. Horarios: Rotativos.

Requisitos

Las personas postulantes deberán contar con:

Disponibilidad para trabajar en jornada completa y turnos rotativos.

para trabajar en jornada completa y turnos rotativos. Conocimientos en manejo de PC.

de PC. Habilidades de comunicación y atención interpersonal.

de comunicación y atención interpersonal. Responsabilidad y compromiso.

y compromiso. La experiencia previa será valorada, aunque no es un requisito excluyente.

Cómo postular

Las personas interesadas en participar de la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae únicamente por correo electrónico a: mlaciar@agostinowinegroup.com