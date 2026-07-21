La verdad detrás de la insólita bolsa de plástico con la que Cucurella paseó la Copa del Mundo

El lateral de la selección española se volvió viral en las redes sociales por caminar en la zona mixta con el trofeo dentro de un envoltorio transparente. ¿Mano de obra barata o genialidad? Conocé el insólito secreto.

La consagración de España en la final del Mundial 2026 ante Argentina dejó imágenes para el recuerdo. Sin embargo, más allá de los festejos oficiales y las medallas, una postal inesperada se robó todas las miradas en las plataformas digitales: Marc Cucurella se retiraba del estadio cargando la “Copa del Mundo” en una simple bolsa de plástico transparente.

La secuencia no tardó en volverse viral y desató una catarata de memes y comentarios en todo el globo.”Lleva la Copa del Mundo como si fuese un kilo de tomates”, “Llegó en un baúl de Louis Vuitton y Cucu se la lleva en una bolsa del supermercado”, o “Lo de la copa en la bolsa me parece de otra galaxia”, fueron algunos de los posteos más leídos en las redes.

Sin embargo, entre tanta risa, también aparecieron voces críticas que consideraron el gesto como una “falta de respeto” hacia el trofeo deportivo más preciado del planeta.

El misterio al descubierto: ¿qué había realmente en la bolsa?

Para tranquilidad de la FIFA y de los coleccionistas de objetos históricos, no se trataba del trofeo original.

La Copa del Mundo oficial está confeccionada con 6,175 kilogramos de oro puro de 18 quilates, ostenta un valor estimado de 20 millones de dólares y es custodiada bajo estrictas medidas de seguridad antes de regresar a la bóveda principal de la FIFA en Suiza. Hubiese sido absolutamente imposible que un jugador se la llevara en la mano metida en una bolsa descartable.

Lo que Cucurella paseaba con tanta despreocupación era, en realidad, una réplica exacta construida con piezas de LEGO.

Un trofeo de 2.800 piezas

Durante la previa y las rondas decisivas del torneo, fue muy habitual ver a fanáticos en las tribunas portando diferentes réplicas. El modelo particular que llevaba el defensor es un coleccionable oficial de la famosa marca de bloques:

Composición: Está armado con 2.842 piezas de encastre.

Precio: Tiene un valor comercial de 180 euros .

Detalle: Reproduce a escala exacta las dimensiones del trofeo dorado que minutos antes había levantado el capitán Rodri.

El exjugador del Brighton y actual figura del Chelsea no dudó en quedarse con la réplica de juguete como un recuerdo descontracturado de una noche que quedará para siempre en la historia de su país.