Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de comida rápida suma personal con pocos requisitos

La reconocida cadena mendocina abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Kingo es una cadena de comida rápida con presencia en distintos puntos de Mendoza. La empresa se caracteriza por ofrecer una variedad de productos y servicio de atención al cliente.

En esta oportunidad, Kingo abrió una oportunidad de empleo para incorporar un cajero en su sucursal ubicada en la intersección de Rivadavia y Patricias Mendocinas, en Ciudad de Mendoza.

Requisitos

Los interesados en postularse deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Disponibilidad para trabajar full time.

para trabajar full time. Disponibilidad para cumplir horarios rotativos.

Experiencia previa ( no excluyente ).

). Capacidad para trabajar en equipo.

en equipo. Responsabilidad.

Cómo postular

Quienes estén interesados a la vacante de trabajo pueden enviar su currículum por correo electrónico a kingociudad@gmail.com o presentarlo de manera presencial en la sucursal de Kingo ubicada en Rivadavia y Patricias Mendocinas, en la Ciudad de Mendoza.