Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de comida rápida suma personal con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de comida rápida suma personal con pocos requisitos

Mendoza

La reconocida cadena mendocina abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Kingo es una cadena de comida rápida con presencia en distintos puntos de Mendoza. La empresa se caracteriza por ofrecer una variedad de productos y servicio de atención al cliente.

En esta oportunidad, Kingo abrió una oportunidad de empleo para incorporar un cajero en su sucursal ubicada en la intersección de Rivadavia y Patricias Mendocinas, en Ciudad de Mendoza.

Requisitos

Los interesados en postularse deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Disponibilidad para trabajar full time.
  • Disponibilidad para cumplir horarios rotativos.
  • Experiencia previa (no excluyente).
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Responsabilidad.

Cómo postular

Quienes estén interesados a la vacante de trabajo pueden enviar su currículum por correo electrónico a kingociudad@gmail.com o presentarlo de manera presencial en la sucursal de Kingo ubicada en Rivadavia y Patricias Mendocinas, en la Ciudad de Mendoza.

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