Empresa dedicada a brindar servicios de limpieza y mantenimiento abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Modo Clean es una empresa mendocina dedicada a brindar servicios integrales de limpieza y mantenimiento para empresas, oficinas, industrias y hogares. Su propuesta incluye limpieza general, mantenimiento de espacios verdes, limpieza de final de obra y trabajos especializados, como la limpieza de vidrios en altura.

La firma también ofrece servicios de seguridad y portería.

La vacante

En esta ocasión Modo Clean abrió una oportunidad de empleo para incorporar una operaria de limpieza para cubrir un reemplazo de vacaciones.

La empresa señala que existe la posibilidad de continuar trabajando una vez finalizada la suplencia.

Requisitos

Las condiciones establecidas en el aviso son:

Ser mujer y tener 30 años o más.

y tener 30 años o más. Contar con al menos tres años de experiencia en empresas de limpieza. Es un requisito excluyente.

Es un requisito excluyente. Tener movilidad propia, también excluyente.

Disponibilidad para trabajar jornada completa.

jornada completa. Residir en Godoy Cruz o Ciudad de Mendoza.

Cómo postular

Las personas interesadas en la oferta de empleo deben enviar su CV por correo electrónico a: modocleanrrhh@gmail.com