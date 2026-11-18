Establecimiento hotelero abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Entre Cielos Wine & Wellness Hotel es un establecimiento hotelero ubicado en Guardia Vieja, Luján de Cuyo, en una zona rodeada de viñedos y con vistas a la Cordillera de los Andes.
El hotel cuenta con 24 habitaciones y suites, algunas construidas sobre los viñedos, y ofrece servicios vinculados al turismo del vino y al bienestar. Entre sus instalaciones se encuentran el restaurante Nube, el Spa Hamam, piscina y espacios para actividades y experiencias relacionadas con la vitivinicultura.
La vacante
Entre Cielos abrió una nueva oportunidad de empleo y busca incorporar personas para su equipo de housekeeping, el área encargada de la limpieza, el orden y el mantenimiento de las habitaciones y los espacios del hotel.
Requisitos
La empresa valorará los siguientes aspectos:
- Experiencia en hoteles de categoría, requisito excluyente.
- Atención al detalle.
- Rapidez y organización en la ejecución de las tareas.
- Disponibilidad horaria.
Qué ofrece la empresa
Entre Cielos menciona entre los beneficios de la propuesta:
- Desarrollo y aprendizaje continuo.
- Salarios y beneficios competitivos.
- Un entorno de trabajo rodeado de viñedos y naturaleza.
Cómo postular
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV por correo electrónico a areabita@entrecielos.com e indicar “HOUSEKEEPING” como referencia del puesto,.