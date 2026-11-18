Establecimiento hotelero abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Entre Cielos Wine & Wellness Hotel es un establecimiento hotelero ubicado en Guardia Vieja, Luján de Cuyo, en una zona rodeada de viñedos y con vistas a la Cordillera de los Andes.

El hotel cuenta con 24 habitaciones y suites, algunas construidas sobre los viñedos, y ofrece servicios vinculados al turismo del vino y al bienestar. Entre sus instalaciones se encuentran el restaurante Nube, el Spa Hamam, piscina y espacios para actividades y experiencias relacionadas con la vitivinicultura.

La vacante

Entre Cielos abrió una nueva oportunidad de empleo y busca incorporar personas para su equipo de housekeeping, el área encargada de la limpieza, el orden y el mantenimiento de las habitaciones y los espacios del hotel.

Requisitos

La empresa valorará los siguientes aspectos:

Experiencia en hoteles de categoría, requisito excluyente.

en hoteles de categoría, requisito excluyente. Atención al detalle.

al detalle. Rapidez y organización en la ejecución de las tareas.

de las tareas. Disponibilidad horaria.

Qué ofrece la empresa

Entre Cielos menciona entre los beneficios de la propuesta:

Desarrollo y aprendizaje continuo.

y aprendizaje continuo. Salarios y beneficios competitivos.

competitivos. Un entorno de trabajo rodeado de viñedos y naturaleza.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV por correo electrónico a areabita@entrecielos.com e indicar “HOUSEKEEPING” como referencia del puesto,.