Empresa dedicada al transporte público de pasajeros abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Transportes El Plumerillo S.A. es una de las compañías históricas del transporte público de pasajeros de Mendoza. Fue fundada el 29 de abril de 1963 en Las Heras, aunque sus orígenes se remontan a 1954, cuando funcionaba bajo el nombre de AETA El Plumerillo.

En 2012 se incorporó al mismo grupo empresario que El Cacique S.A. y ambas compañías comenzaron a trabajar de manera conjunta dentro del sistema de transporte metropolitano. Actualmente, sus servicios conectan distintos departamentos del Gran Mendoza y operan con recorridos de los grupos 300, 600 y 900.

La empresa cuenta con una flota de colectivos que requiere tareas permanentes de mantenimiento para garantizar el funcionamiento de las unidades. En esta ocasión, abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su taller.

Las vacantes

La convocatoria está dirigida a personas con conocimientos y experiencia en alguna de estas especialidades:

Chapería y pintura.

Electricidad automotor.

Aire acondicionado.

Los puestos corresponden al área de mantenimiento de Transportes El Plumerillo, ubicada en Plumerillo.

Requisitos

La búsqueda está orientada a personas que cuenten con conocimientos en alguna de las tres especialidades mencionadas.

Cómo postular

Las personas interesadas en alguno de los puestos de trabajo deben enviar su CV por correo electrónico a: rechumanos_1@plumerillosa.com

Es importante indicar en el asunto del mensaje el puesto al que se postulan: chapería y pintura, electricista automotor o aire acondicionado.