El siniestro vial ocurrió este jueves por la mañana en la intersección de las calles Balloffet y 12 de Octubre. La víctima tenía 40 años y falleció en el Hospital Central, donde había sido trasladada con graves lesiones.

Una mujer de 40 años falleció este jueves por la mañana tras protagonizar un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil en el departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.38 en la intersección de las calles Balloffet y 12 de Octubre. Según la información policial, un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 56 años que trabajaba como chofer de Uber, circulaba de este a oeste por Balloffet.

Al llegar al cruce con 12 de Octubre, el vehículo colisionó con una motocicleta Motomel de 110 cc, que transitaba de norte a sur y era conducida por la mujer de 40 años.

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió lesiones de gravedad. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistió en el lugar y la trasladó al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismo grave por accidente vial.

En el centro asistencial, el equipo médico intentó reanimarla, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En tanto, personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes. También se practicaron dosajes de alcoholemia a ambos conductores, que dieron resultado negativo.

Por disposición de la Oficina Fiscal, el conductor del Fiat Cronos quedó aprehendido mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. Además, se ordenó la intervención de Tecnología Aplicada.