El hombre recibió una puñalada en el tórax durante una pelea en un barrio de Las Heras. Fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde murió minutos después. La sospechosa quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.

Un hombre murió este jueves por la noche después de ser apuñalado durante una discusión por un alquiler en Las Heras. Por el hecho, una mujer fue detenida y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo la agresión.

El episodio ocurrió alrededor de las 20.19, luego de que ingresaran varios llamados a la línea de emergencias que alertaban sobre una persona herida con un arma blanca en la vía pública.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la pelea se habría originado por cuestiones vinculadas al alquiler de una vivienda. La víctima le alquilaba a la mujer que ahora es investigada por el homicidio.

Según la información policial, durante la discusión se produjo una riña en la que la mujer habría atacado al hombre con un arma blanca y le provocó una herida en el tórax.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Lagomaggiore. Sin embargo, pese a la asistencia médica, murió minutos antes de las 21 como consecuencia de la gravedad de la lesión.

La Policía logró localizar y aprehender a la sospechosa poco después del hecho. Posteriormente, fue trasladada a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios

La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien deberá avanzar con las medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de la mujer detenida.

Entre los aspectos que se investigan está el origen de la discusión, que habría estado relacionada con el alquiler de una propiedad, y las circunstancias en las que se produjo el ataque.