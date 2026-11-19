El micro iba con dirección al Valle de Uco cuando comenzó a prenderse fuego a la altura de Ugarteche, en Luján de Cuyo. Todos los pasajeros lograron salir antes de que las llamas consumieran dejaran al vehículo completamente destruído.

Un colectivo de la empresa CATA se incendió por completo este jueves por la tarde mientras circulaba por la Ruta 40, a la altura de Ugarteche, en Luján de Cuyo. En la unidad viajaban alrededor de 45 personas, que consiguieron evacuar el vehículo antes de que el fuego se extendiera.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 18, cuando el micro se desplazaba de norte a sur y cubría el recorrido entre la Terminal y Eugenio Bustos, en San Carlos. Por motivos que todavía se investigan, comenzó a prenderse fuego en plena ruta.

La principal hipótesis apunta a una posible falla mecánica, aunque las causas deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.

Cómo fue el incendio del colectivo en la Ruta 40

De acuerdo con la información disponible, el fuego avanzó rápidamente y terminó consumiendo la totalidad del vehículo. En un primer momento, algunos pasajeros utilizaron los matafuegos del colectivo para intentar controlar las llamas.

Sin embargo, el incendio se propagó y obligó a evacuar la unidad. Los pasajeros lograron descender por sus propios medios y ponerse a resguardo antes de que el micro quedara completamente destruido.

Durante el intento inicial de controlar las llamas, algunas personas habrían sufrido una leve intoxicación por la inhalación del producto de los matafuegos. De todos modos, no se reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales.

Tras el siniestro, intervinieron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, además de efectivos policiales.

El incendio generó un importante despliegue de emergencia en la zona de Ugarteche, sobre la Ruta 40, mientras se desarrollaban las tareas para controlar el fuego y asegurar el sector.

Pese a la magnitud del episodio y a las pérdidas totales del colectivo, todos los pasajeros pudieron salir de la unidad y no hubo que lamentar víctimas fatales.