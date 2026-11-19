El accidente ocurrió este jueves por la mañana en la esquina de Balloffet y 12 de Octubre. La mujer, de 40 años, fue trasladada al Hospital Central, pero falleció pese a los intentos de reanimación. Los vecinos reclaman medidas de seguridad vial por los reiterados siniestros en la zona.

Una motociclista de 40 años murió este jueves luego de protagonizar un fuerte choque contra un automóvil que realizaba viajes mediante una aplicación, en Las Heras. El siniestro ocurrió pasadas las 9.30 en la intersección de las calles Balloffet y 12 de Octubre. Vecinos de la zona se reunieron en la intersección para reclamar mayores medidas de seguridad y señalaron que en la esquina hay un disco pare, pero nadie lo respeta.

La víctima circulaba en una moto Motomel de 110 centímetros cúbicos cuando, por motivos que todavía se investigan, impactó contra un Fiat Cronos conducido por un hombre de 56 años.

Tras el choque, la mujer sufrió heridas de gravedad y fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado. Luego la trasladaron de urgencia al Hospital Central, donde los médicos diagnosticaron un politraumatismo grave e intentaron reanimarla. Sin embargo, murió como consecuencia de las lesiones.

Cómo fue el choque en Las Heras

De acuerdo con la información policial, el Fiat Cronos circulaba por calle Balloffet de este a oeste, mientras que la motociclista avanzaba por 12 de Octubre de norte a sur.

El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento del choque y cómo la mujer queda tendida sobre el asfalto, mientras otras personas se acercan para asistirla.

El conductor del automóvil quedó aprehendido y se dispusieron distintas medidas investigativas, entre ellas la intervención de Tecnología Aplicada. Los dosajes de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.

Los vecinos de Las Heras reclaman semáforos o reductores de velocidad

Después del accidente fatal, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por los reiterados siniestros viales que, según aseguran, ocurren en esa esquina. Los residentes señalaron que se registran choques con frecuencia y reclamaron la instalación de semáforos, badenes o lomos de burro para reducir la velocidad de los vehículos, a pesar de contar con un disco pare.

También advirtieron sobre las dificultades de visibilidad de los discos Pare y el estado de la calzada. En particular, mencionaron un bache de grandes dimensiones sobre la intersección, que obliga a los conductores a disminuir la marcha.

“Nos hemos juntado todos los vecinos para hacer el reclamo de que pongan badenes o semáforos. Toda la semana hay algún accidente y hoy hubo un accidente fatal“, expresó uno de los residentes.

Además, contó que algunos siniestros anteriores provocaron daños en veredas y otros sectores de las viviendas cercanas. “Estamos todos con miedo porque son permanentes los accidentes”, agregó.

Los vecinos insistieron en la necesidad de que las autoridades municipales intervengan para mejorar las condiciones de circulación y prevenir nuevos hechos.