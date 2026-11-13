Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de transporte busca personal con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de transporte busca personal con pocos requisitos

Mendoza

Reconocida empresa de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Andesmar es una de las empresas de transporte de pasajeros con mayor trayectoria en la provincia. Sus orígenes se remontan a 1940, cuando Guido Badaloni comenzó con el traslado de mercadería en camión desde Tupungato hasta la Ciudad de Mendoza.

Con el paso de los años, la compañía amplió sus servicios y extendió sus rutas por el país y hacia destinos internacionales. Actualmente, además del transporte de pasajeros, el Grupo Andesmar desarrolla actividades vinculadas al traslado de cargas, transporte de personal y turismo.

La vacante

Andesmar abrió una oportunidad de empleo para incorporar conductores de larga distancia con residencia en Mendoza.

Requisitos

Las personas interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Tener residencia en Mendoza.
  • Contar con licencia de conducir profesional D3 interjurisdiccional vigente.
  • Tener experiencia en transporte de pasajeros fuera de la provincia.
  • Acreditar experiencia en conducción de unidades de piso elevado o doble piso, de las marcas Scania y/o Mercedes.

Cómo postular

Quienes estén interesados en la oferta laboral deben enviar su currículum vitae por WhatsApp al 261 753-4264.

La convocatoria solicita colocar la palabra “CONDUCTOR” como asunto o referencia del mensaje.

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