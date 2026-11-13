Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de transporte busca personal con pocos requisitos

Reconocida empresa de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Andesmar es una de las empresas de transporte de pasajeros con mayor trayectoria en la provincia. Sus orígenes se remontan a 1940, cuando Guido Badaloni comenzó con el traslado de mercadería en camión desde Tupungato hasta la Ciudad de Mendoza.
Con el paso de los años, la compañía amplió sus servicios y extendió sus rutas por el país y hacia destinos internacionales. Actualmente, además del transporte de pasajeros, el Grupo Andesmar desarrolla actividades vinculadas al traslado de cargas, transporte de personal y turismo.
La vacante
Andesmar abrió una oportunidad de empleo para incorporar conductores de larga distancia con residencia en Mendoza.
Requisitos
Las personas interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener residencia en Mendoza.
- Contar con licencia de conducir profesional D3 interjurisdiccional vigente.
- Tener experiencia en transporte de pasajeros fuera de la provincia.
- Acreditar experiencia en conducción de unidades de piso elevado o doble piso, de las marcas Scania y/o Mercedes.
Cómo postular
Quienes estén interesados en la oferta laboral deben enviar su currículum vitae por WhatsApp al 261 753-4264.
La convocatoria solicita colocar la palabra “CONDUCTOR” como asunto o referencia del mensaje.