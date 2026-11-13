Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de transporte busca personal con pocos requisitos

Reconocida empresa de transporte abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Andesmar es una de las empresas de transporte de pasajeros con mayor trayectoria en la provincia. Sus orígenes se remontan a 1940, cuando Guido Badaloni comenzó con el traslado de mercadería en camión desde Tupungato hasta la Ciudad de Mendoza.

Con el paso de los años, la compañía amplió sus servicios y extendió sus rutas por el país y hacia destinos internacionales. Actualmente, además del transporte de pasajeros, el Grupo Andesmar desarrolla actividades vinculadas al traslado de cargas, transporte de personal y turismo.

La vacante

Andesmar abrió una oportunidad de empleo para incorporar conductores de larga distancia con residencia en Mendoza.

Requisitos

Las personas interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener residencia en Mendoza.

Contar con licencia de conducir profesional D3 interjurisdiccional vigente.

profesional D3 interjurisdiccional vigente. Tener experiencia en transporte de pasajeros fuera de la provincia.

en transporte de pasajeros fuera de la provincia. Acreditar experiencia en conducción de unidades de piso elevado o doble piso, de las marcas Scania y/o Mercedes.

Cómo postular

Quienes estén interesados en la oferta laboral deben enviar su currículum vitae por WhatsApp al 261 753-4264.

La convocatoria solicita colocar la palabra “CONDUCTOR” como asunto o referencia del mensaje.