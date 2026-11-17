Empresa dedicada al desarrollo de viandas abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Chefexprés es una empresa mendocina que tiene más de 14 años de trayectoria en el desarrollo de viandas para grandes empresas. Con el tiempo, amplió su actividad y comenzó a ofrecer comidas caseras congeladas.

Su propuesta incluye productos listos para hornear o servir, como empanadas, tartas, pizzas, pastas, hamburguesas, croquetas y distintas opciones de platos preparados. La firma comercializa sus productos a través de su tienda online y de una red de puntos de venta distribuidos en el Gran Mendoza.

La empresa cuenta con una planta de elaboración en el Paseo Comercial Híper Libertad, en Godoy Cruz, y certificó sus procesos de elaboración bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.

La vacante

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar una persona como armadora de empanadas en el área de producción.

Requisitos

La convocatoria establece como condición contar con:

Experiencia comprobable en armado de empanadas.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.

Cómo postular

Las personas interesadas en la vacante de empleo deberán enviar su CV exclusivamente por correo electrónico a: rrhh.chefexpres@gmail.com

En el asunto del mensaje deben escribir: ARMADORA DE EMPANADAS.