Oportunidad de empleo en Mendoza: centro de estética busca recepcionista part time

DermaGlow Estética Integral se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para el área de recepción. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

DermaGlow Estética Integral, un centro dedicado a tratamientos de estética y cuidado personal, abrió una nueva oportunidad de empleo en la provincia de Mendoza para incorporar una recepcionista a su equipo de trabajo.

¿Cuáles son los requisitos del puesto?

Entre las condiciones solicitadas se destacan:

Excelente presencia y habilidades de comunicación.

y habilidades de comunicación. Manejo de herramientas digitales, como agendas online y Excel.

como agendas online y Excel. Experiencia en recepción de clientes, gestión de turnos por WhatsApp y página web.

de clientes, gestión de turnos por y página web. Tareas de cobro y asesoramiento comercial básico sobre tratamientos estéticos.

sobre tratamientos estéticos. Disponibilidad para trabajar en turno tarde ( part time ).

en turno tarde ( ). Movilidad propia (preferentemente).

Lugar de trabajo

El puesto se desempeña en la zona de Godoy Cruz.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico dermaglowmza@gmail.com o comunicarse al 261 7531978.