Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca mecánico para sumar a su equipo de trabajo

Mendoza

La empresa mendocina dedicada al hormigón elaborado abrió una nueva búsqueda laboral para sumar mecánico a su equipo te trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Redacción ElNueve.com

Inducret Hormigón Elaborado, firma con actividad en el sector de la construcción y operación de flota propia en la provincia, lanzó una nueva oportunidad de empleo para incorporar un mecánico de camiones.

La búsqueda apunta a fortalecer el mantenimiento de sus unidades, utilizadas en el traslado y distribución de hormigón en obras de distintos puntos de Mendoza.

Principales responsabilidades

Entre las principales funciones se encuentran:

  • Mantenimiento preventivo y correctivo de motores, cajas y diferenciales.
  • Reparación de sistemas hidráulicos y neumáticos.
  • Diagnóstico de fallas mecánicas y neumáticas.
  • Trabajos básicos de electricidad y soldadura MIG.

¿Cuáles son los requisitos?

Desde la empresa indicaron que los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Más de cinco años de experiencia en mecánica pesada.
  • Experiencia en mixer de hormigón (deseable).
  • Perfil proactivo y resolutivo.
  • La posición es para jornada full time.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico gmagistocchi@inducret.com.ar, indicando en el asunto: “Búsqueda mecánico”.

