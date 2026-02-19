Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca mecánico para sumar a su equipo de trabajo

La empresa mendocina dedicada al hormigón elaborado abrió una nueva búsqueda laboral para sumar mecánico a su equipo te trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Inducret Hormigón Elaborado, firma con actividad en el sector de la construcción y operación de flota propia en la provincia, lanzó una nueva oportunidad de empleo para incorporar un mecánico de camiones.

La búsqueda apunta a fortalecer el mantenimiento de sus unidades, utilizadas en el traslado y distribución de hormigón en obras de distintos puntos de Mendoza.

Principales responsabilidades

Entre las principales funciones se encuentran:

Mantenimiento preventivo y correctivo de motores, cajas y diferenciales.

preventivo y correctivo de motores, cajas y diferenciales. Reparación de sistemas hidráulicos y neumáticos.

de sistemas hidráulicos y neumáticos. Diagnóstico de fallas mecánicas y neumáticas.

de fallas mecánicas y neumáticas. Trabajos básicos de electricidad y soldadura MIG.

¿Cuáles son los requisitos?

Desde la empresa indicaron que los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Más de cinco años de experiencia en mecánica pesada.

en mecánica pesada. Experiencia en mixer de hormigón (deseable).

Perfil proactivo y resolutivo.

proactivo y resolutivo. La posición es para jornada full time.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico gmagistocchi@inducret.com.ar, indicando en el asunto: “Búsqueda mecánico”.