Sol, poco viento y aumento de la temperatura: el pronóstico de tiempo para este sábado en Mendoza

Luego de varios días con mañanas frías, para el sábado se espera una jornada estable, con sol, poco viento y aumento de la temperatura.

Después de una semana marcada por las bajas temperaturas durante las primeras horas del día, Mendoza tendrá un sábado ideal para actividades al aire libre.

El último fin de semana de mayo comenzará con buen tiempo, cielo mayormente despejado y temperaturas agradables.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará con poca nubosidad y vientos leves del noreste.

En alta montaña también se prevén buenas condiciones, con cielo poco nuboso y buena visibilidad durante toda la jornada.

La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 6°C.

Cómo estará el tiempo el domingo

Las condiciones favorables continuarán durante el cierre del fin de semana.

Para el domingo se pronostica cielo entre poco nuboso y parcialmente nublado, acompañado por un leve ascenso de la temperatura.

Además, soplarán vientos leves del sector sur, mientras que en la cordillera se mantendrá el tiempo estable y con escasa nubosidad.