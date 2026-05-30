Planazo gratuito en Mendoza: llega Zoopalooza, el festival solidario con food trucks y música en vivo para ayudar a animales rescatados

El festival reunirá bandas, DJs y propuestas gastronómicas con el objetivo de recaudar fondos e insumos para Moproa, el refugio que trabaja con animales rescatados y abandonados.

La música, la gastronomía y la solidaridad se reúnen este fin de semana en Mendoza con un planazo gratuito pensado para disfrutar al aire libre y, al mismo tiempo, colaborar con una causa que moviliza a cientos de personas.

Se trata de Zoopalooza, un festival benéfico que reunirá a artistas, emprendedores gastronómicos y vecinos en una jornada destinada a apoyar el trabajo que realizan quienes rescatan y cuidan animales en situación de abandono.

La iniciativa surge de la mano de Saturno, una banda de rock integrada por jóvenes músicos mendocinos, que junto a distintas agrupaciones y colaboradores decidió impulsar un evento donde el arte y la ayuda comunitaria sean protagonistas.

Durante la jornada habrá música en vivo, presentaciones de DJs, food trucks y diferentes propuestas recreativas para compartir con amigos, en pareja o en familia. La idea es generar un espacio de encuentro que combine entretenimiento y concientización sobre la importancia de la protección animal.

Todo lo recaudado será destinado a Moproa (Movimiento por los Animales), organización que trabaja diariamente en el rescate, cuidado y asistencia de animales abandonados. Además, quienes asistan podrán colaborar acercando alimento balanceado, insumos veterinarios y otros elementos necesarios para el funcionamiento del refugio.

También estará disponible un alias solidario PATITAS.ROCK para quienes prefieran realizar aportes económicos y sumarse a la campaña de ayuda desde otra modalidad.

Más allá de la recaudación, los organizadores destacan que el objetivo es promover el compromiso ciudadano y visibilizar la realidad que atraviesan muchos animales que esperan una segunda oportunidad.

Con entrada libre y gratuita, Zoopalooza busca convertirse en un nuevo espacio solidario de la Ciudad de Mendoza, donde la música y la empatía vayan de la mano.

Cuándo y dónde será Zoopalooza

El festival se realizará este domingo 31 de mayo desde las 13.30 horas en el Parque Lineal, junto al Gimnasio Huarpes de la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza.

La entrada será gratuita y abierta a toda la comunidad.