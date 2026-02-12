Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal de limpieza

El Hotel Umbral Apart abrió una vacante de empleo para incorporar personal de limpieza a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Umbral Apart es un hotel de modalidad apart, situado en la Ciudad de Mendoza, que brinda servicios de hospedaje tanto a turistas como a viajeros de paso. El establecimiento funciona durante todo el año y mantiene una demanda constante para garantizar la calidad de atención y el correcto estado de sus instalaciones.

En esta oportunidad, la empresa abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo.

Acerca del puesto disponible

El puesto es de carácter eventual y contempla tareas de limpieza y acondicionamiento de habitaciones, así como también el mantenimiento de áreas comunes, siguiendo los estándares del sector hotelero.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para postularse son:

Experiencia comprobable en tareas de limpieza en hoteles.

comprobable en tareas de limpieza en Responsabilidad y puntualidad.

y puntualidad. Vocación de servicio y buen trato.

y buen trato. Atención al detalle y prolijidad.

al detalle y prolijidad. Buena predisposición para el trabajo.

Disponibilidad para trabajar por la mañana, fines de semana y feriados.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico

cvumbralapart@gmail.com, indicando en el asunto “Mucama eventual”.