Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal de limpieza

El Hotel Umbral Apart abrió una vacante de empleo para incorporar personal de limpieza a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Umbral Apart es un hotel de modalidad apart, situado en la Ciudad de Mendoza, que brinda servicios de hospedaje tanto a turistas como a viajeros de paso. El establecimiento funciona durante todo el año y mantiene una demanda constante para garantizar la calidad de atención y el correcto estado de sus instalaciones.
En esta oportunidad, la empresa abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo.
Acerca del puesto disponible
El puesto es de carácter eventual y contempla tareas de limpieza y acondicionamiento de habitaciones, así como también el mantenimiento de áreas comunes, siguiendo los estándares del sector hotelero.
¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos para postularse son:
- Experiencia comprobable en tareas de limpieza en hoteles.
- Responsabilidad y puntualidad.
- Vocación de servicio y buen trato.
- Atención al detalle y prolijidad.
- Buena predisposición para el trabajo.
- Disponibilidad para trabajar por la mañana, fines de semana y feriados.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico
cvumbralapart@gmail.com, indicando en el asunto “Mucama eventual”.