Murió el artista mendocino Julio Le Parc a los 97 años

El reconocido creador nacido en Palmira falleció a los 97 años en París. Fue una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo y dejó una huella imborrable en Mendoza, Argentina y los principales museos del planeta.

La cultura mendocina y el arte internacional están de luto. Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más importantes y reconocidos a nivel mundial, falleció este sábado 30 de mayo en París, Francia, a los 97 años.

Nacido el 23 de septiembre de 1928 en Palmira, departamento de San Martín, Le Parc construyó una trayectoria extraordinaria que lo convirtió en un referente indiscutido del arte óptico y cinético. Desde la capital francesa, donde vivía desde finales de la década de 1950, desarrolló una obra innovadora basada en la luz, el color, los reflejos y el movimiento, transformándose en una figura clave del arte contemporáneo.

Su carrera comenzó en Argentina, donde estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1958 se instaló en París gracias a una beca y allí inició un camino artístico que lo llevaría a obtener reconocimiento en todo el mundo.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 1966, cuando recibió el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia, uno de los galardones más prestigiosos del circuito artístico internacional. A partir de entonces, sus obras fueron exhibidas en museos, galerías y centros culturales de Europa, América y Asia.

Le Parc fue uno de los grandes impulsores del arte cinético, una corriente que incorpora el movimiento como parte de la experiencia artística. También se destacó por sus investigaciones sobre la percepción visual, creando obras que invitaban al público a interactuar y participar activamente, rompiendo con el concepto tradicional del espectador pasivo.

Su legado tiene una presencia especial en Mendoza. Desde 2012, el principal centro cultural de la provincia lleva su nombre: el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Guaymallén. Allí se encuentra una de sus obras más emblemáticas, “La esfera“, una estructura compuesta por rectángulos translúcidos de color rojo que domina el hall central del edificio y que fue donada por el propio artista junto a su hijo, Yamil Le Parc.

A pesar de su avanzada edad, continuaba trabajando y, según trascendió, se encontraba preparando una importante muestra retrospectiva que iba a inaugurarse próximamente en la Tate de Londres, uno de los museos más importantes del mundo.

Tras conocerse la noticia, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza expresó su pesar a través de las redes sociales. “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Julio Le Parc, gran artista, referente del arte óptico, nacido en Mendoza y con trayectoria a nivel mundial. Saludamos a familiares y amigos“, señalaron desde el organismo.