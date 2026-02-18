Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal de mantenimiento

El Diplomatic Hotel abrió una oportunidad de empleo para incorporar un operario de mantenimiento. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

Diplomatic Hotel, ubicado en la Ciudad de Mendoza, es un establecimiento hotelero de categoría que recibe tanto a turistas como a viajeros corporativos.

En esta oportunidad, el hotel abrió una oportunidad de empleo para incorporar un operario de mantenimiento.

Acerca del puesto de trabajo

La persona seleccionada tendrá como principal objetivo asegurar el buen estado de todas las áreas del establecimiento, priorizando la seguridad tanto de los huéspedes como del personal.

Las tareas incluyen trabajos preventivos y correctivos, siempre en cumplimiento de los procedimientos y estándares de calidad de la organización.

¿ Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para postularse son los siguientes:

Experiencia mínima de 1 año en puestos de mantenimiento similares.

mínima de 1 año en puestos de similares. Formación o competencias como técnico electricista.

Perfil proactivo, organizado y orientado a la resolución de problemas.

Disponibilidad horaria full time.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico rrhh@diplomatichotel.com.ar, indicando en el asunto: “Operario de Mantenimiento”.