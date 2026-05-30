Hallaron muerta a Agostina Vega tras una semana de intensa búsqueda

La adolescente de 14 años era intensamente buscada desde el fin de semana pasado. El cuerpo fue encontrado en un amplio predio al sur de la ciudad de Córdoba y el único detenido continúa siendo la expareja de su madre.

La adolescente de 14 años, que era intensamente buscada desde el sábado pasado en Córdoba, fue encontrada sin vida este sábado por la tarde en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial.

El hallazgo ocurrió tras más de 24 horas de rastrillajes en un predio de unas 200 hectáreas. Los investigadores concentraron la búsqueda en ese sector luego de reunir pruebas que apuntaban hacia Claudio Barrelier, expareja de la madre de la menor y único detenido en la causa.

Según la investigación que encabeza el fiscal Alejandro Garzón, Agostina fue vista por última vez el sábado pasado cuando ingresó a la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, el hombre le habría dicho que tenía un regalo para entregarle a su madre y la convenció de ir hasta su domicilio.

Una cámara de seguridad registró el momento en que la adolescente entró a la casa. Desde entonces no volvió a ser vista y, según los investigadores, no existe ninguna grabación que la muestre saliendo del lugar.

Con el avance de la causa comenzaron a surgir elementos que complicaron la situación del sospechoso. Entre el domingo y el lunes posteriores a la desaparición, Barrelier habría intentado conseguir dinero y también un vehículo prestado. Finalmente obtuvo un Ford Ka negro, argumentando que necesitaba realizar algunos trabajos particulares.

Además, una filmación de seguridad lo captó cargando varios recipientes en el automóvil frente a su vivienda. A esto se sumaron los registros de telefonía celular, que ubicaron su teléfono en la zona de Ampliación Ferreyra, el mismo lugar donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de la adolescente.

Las cámaras de seguridad también registraron el ingreso del Ford Ka al sector de los descampados y su salida aproximadamente una hora después. Esos movimientos fueron considerados claves por los investigadores para orientar los operativos de búsqueda.