Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan celadora para una institución educativa

La consultora Talent Mendoza abrió una búsqueda laboral para cubrir un puesto de celadora escolar en una institución educativa de la provincia. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

La consultora de recursos humanos Talent Mendoza lanzó una nueva oportunidad de empleo orientada al sector educativo.

En esta ocasión, la empresa se encuentra en la búsqueda de una celadora escolar para desempeñarse en establecimientos educativos ubicados en la provincia de Mendoza.

El puesto está destinado a tareas de cuidado, acompañamiento y supervisión dentro del ámbito escolar.

Desde la consultora informaron que la vacante es de jornada completa (full time).

¿Cuáles son los requisitos?

Según el aviso difundido, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Secundario completo (excluyente).

completo Experiencia mínima de 1 año en escuelas o guarderías.

mínima de 1 año en o Responsabilidad y puntualidad.

y puntualidad. Certificado de antecedentes penales vigente.

Sexo femenino.

Disponibilidad full time (excluyente).

¿Cómo postular?

Quienes estén interesadas en el puesto de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico grupotalent.hr@gmail.com, indicando en el asunto: “Celadora”.