Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa metalúrgica suma personal en distintas áreas

Una empresa del rubro metalúrgico abrió una búsqueda para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los puestos disponibles y cómo podés postular.
Una empresa mendocina dedicada al rubro metalúrgico lanzó una nueva búsqueda laboral para sumar personal a su equipo de trabajo.
La firma busca cubrir dos perfiles distintos, con requisitos específicos según el puesto, y ofrece una oportunidad de empleo.
Puestos disponibles
Pintor de aberturas (puertas y portones)
Requisitos
- Experiencia comprobable en pintura de aberturas metálicas.
- Manejo de soplete.
- Conocimiento y correcta manipulación de pinturas sintéticas y poliuretánicas.
- Movilidad propia (preferentemente).
- Responsabilidad y compromiso con las tareas asignadas.
Instaladores metalúrgicos
Requisitos:
- Experiencia en instalación de portones y puertas de frente.
- Conocimientos en trabajos metalúrgicos vinculados a aberturas.
- Movilidad propia (preferentemente).
- Buena predisposición para el trabajo en equipo y cumplimiento de horarios.
Cómo postularse
Las personas interesadas deben comunicarse únicamente por mensaje de WhatsApp al 261 485 0247 o enviar su currículum vitae al correo electrónico: Fernando.rosi.fr@gmail.com