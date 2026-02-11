Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa metalúrgica suma personal en distintas áreas

Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa metalúrgica suma personal en distintas áreas

Mendoza

Una empresa del rubro metalúrgico abrió una búsqueda para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los puestos disponibles y cómo podés postular.

usuario
Redacción ElNueve.com

Una empresa mendocina dedicada al rubro metalúrgico lanzó una nueva búsqueda laboral para sumar personal a su equipo de trabajo.

La firma busca cubrir dos perfiles distintos, con requisitos específicos según el puesto, y ofrece una oportunidad de empleo.

Puestos disponibles

Pintor de aberturas (puertas y portones)

Requisitos

  • Experiencia comprobable en pintura de aberturas metálicas.
  • Manejo de soplete.
  • Conocimiento y correcta manipulación de pinturas sintéticas y poliuretánicas.
  • Movilidad propia (preferentemente).
  • Responsabilidad y compromiso con las tareas asignadas.

Instaladores metalúrgicos

Requisitos:

  • Experiencia en instalación de portones y puertas de frente.
  • Conocimientos en trabajos metalúrgicos vinculados a aberturas.
  • Movilidad propia (preferentemente).
  • Buena predisposición para el trabajo en equipo y cumplimiento de horarios.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben comunicarse únicamente por mensaje de WhatsApp al 261 485 0247 o enviar su currículum vitae al correo electrónico: Fernando.rosi.fr@gmail.com

Seguinos en