Tarjeta SUBE: qué tenés que hacer para seguir viajando gratis si sos docente o celador

Si sos docente o celador en Mendoza, ya podés renovar el beneficio SUBE para seguir viajando gratis en colectivo. Conocé dónde y cómo hacer el trámite para no perderlo.

La Dirección de Transporte de Mendoza recordó que ya está en marcha el proceso de renovación del beneficio SUBE destinado a docentes y celadores, un requisito clave para seguir viajando gratis en el transporte público.

Quienes cuentan con este abono deben actualizar su situación y presentar documentación firmada por la institución educativa donde trabajan. Sin este paso, el descuento total en el pasaje puede quedar sin efecto.

Documentos necesarios para acceder al beneficio

Entre los papeles exigidos figuran la Declaración Jurada de Transporte (DDJJ) y el último bono de sueldo, ambos con la firma correspondiente. Estos comprobantes permiten validar que el trabajador continúa prestando funciones dentro del sistema educativo.

Paso a paso: cómo hacer la renovación de la SUBE

El trámite comienza de forma online. Los interesados deben ingresar al sitio de Atención Ciudadana de Mendoza, en el apartado Transporte – Abono Docente y Celador, completar el formulario digital de la DDJJ, descargarlo y llevarlo a la escuela para su firma.

Con la documentación lista, la presentación es presencial. Se puede realizar en:

Controles de líneas de transporte del Área Metropolitana

de líneas de transporte del Área Metropolitana Ventanilla Única de Casa de Gobierno

Única de Terminal de Ómnibus de Mendoza (locales 107 y 132, ala norte, primer piso)

de de Mendoza (locales 107 y 132, ala norte, primer piso) Sede de Rivadavia 110, Ciudad

En el caso de quienes utilizan servicios de media o larga distancia, el trámite debe hacerse directamente en la empresa de transporte correspondiente, presentando los mismos documentos.

¿Sos docente o celador? ¡Renová tu beneficio! pic.twitter.com/6rJObX36qA — Transporte Mendoza (@Transporte_Mza) February 5, 2026

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida busca unificar criterios, simplificar gestiones y evitar inconvenientes al momento de utilizar el servicio. También remarcaron la importancia de completar el proceso con tiempo para no perder el subsidio.