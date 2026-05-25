El osado chapuzón desnudos de “Pincoya” y “JC” que descontroló la casa de Gran Hermano

En una tarde que venía sumamente tranquila, Jennifer “Pincoya” Galvarini y Juan Carlos López, apodado popularmente como “JC”, decidieron romper con la monotonía de la casa y se metieron completamente desnudos a la pileta climatizada.

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de descontrol absoluto que dejó con la boca abierta tanto a los participantes como a los usuarios en las redes sociales. En una tarde que venía sumamente tranquila, Jennifer “Pincoya” Galvarini y Juan Carlos López, apodado popularmente como “JC”, decidieron romper con la monotonía de la casa y se metieron completamente desnudos a la pileta climatizada, protagonizando el momento más candente del reality en la pantalla de El 9 Televida.

Todo comenzó por iniciativa de la participante chilena, quien fiel a su estilo desinhibido y sin ningún tipo de pudor, decidió que era un buen momento para relajarse en el agua tal como Dios la trajo al mundo. Con total soltura, pasó por el living y lanzó una picante convocatoria a viva voz: “¿Quién quiere venir a bañarse conmigo? A ver… quién se atreve, vamos a bañarnos a raja pelada”.

La picante respuesta de “JC” y los desopilantes comentarios de la casa

Para sorpresa de muchos, la propuesta no cayó en saco roto. El stripper Juan Carlos López recogió el guante de inmediato, se quitó la ropa y se sumó al osado desafío de su compañera sin dar vueltas. ”¡Se pierden el show!“, les gritaban ambos entre risas al resto de los hermanitos mientras nadaban cómodamente por toda la piscina cubierta.

Al advertir la situación, varios de los jugadores “originales” se acercaron a la zona de la pileta y no pudieron ocultar su asombro, lanzando picantes comentarios en doble sentido que hicieron estallar de risa a los televidentes:

Tamara: Mirando a la distancia y sin rodeos, sentenció sobre los atributos del stripper: “Es doble XL” .

Nenu: En la misma sintonía, aportó una de las frases más virales de la jornada: “No se podía entrar armado a Gran Hermano” .

La India: Acercándose al borde del agua para charlar con los chicos en cueros, remató con humor: “No sabía que había flota-flota”.

Impacto inmediato en las redes sociales

El inesperado y provocador momento entre la oriunda de Chiloé y el bailarín se convirtió de manera instantánea en la máxima tendencia de X (ex Twitter), donde los seguidores del programa inundaron la red con memes, recortes del video y debates sobre esta nueva alianza de juego.

Entre las duras sanciones por filtración de información y la inminente gala de eliminación que mantiene en vilo a los originales, el picante chapuzón de Pincoya y JC sirvió para descomprimir un ambiente que venía sumamente denso por la falta de presupuesto. La “Generación Dorada” demostró que no tiene límites a la hora de dar espectáculo.

Disfrutá del video y mirá qué repercusiones tiene en la gala de eliminación de este lunes por El 9 Televida.