Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida panadería suma personal en distintas áreas

La panadería y pastelería Virgen del Valle abrió una nueva convocatoria laboral para cubrir distintos puestos en una de sus sucursales. Conocé cómo podés postular.

La empresa Virgen del Valle, dedicada al rubro de la panadería y pastelería artesanal, lanzó una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en su sucursal ubicada en la zona de Dalvian, uno de los sectores residenciales del oeste de la Ciudad de Mendoza.

Con una propuesta orientada a la elaboración de productos de panificación y pastelería, así como a la atención directa al cliente, la empresa se encuentra en proceso de incorporación de nuevos trabajadores para acompañar el crecimiento de su actividad.

Puestos disponibles

Según se informó en la convocatoria, la búsqueda está dirigida a cubrir los siguientes cargos:

Mozo

Barista

Personal de cocina

Los perfiles requeridos están vinculados tanto al servicio en salón como al trabajo interno del local, en un entorno gastronómico dinámico.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico, indicando el puesto al que desean postularse.