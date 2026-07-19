Final del Mundial 2026 en Mendoza: cambios en los colectivos, operativo de seguridad y horarios especiales para el comercio

La provincia implementará un amplio dispositivo de seguridad y servicios por la final entre Argentina y España. Habrá más de 3.000 policías, un refuerzo sanitario, suspensión temporal de colectivos y cambios en los horarios de los supermercados.

Ante la gran cantidad de personas que se espera en las calles para seguir y celebrar el partido entre Argentina y España, el Gobierno provincial preparó un operativo especial que incluirá un importante despliegue policial, refuerzo del sistema de salud, cambios en el transporte público y horarios especiales para los comercios.

El Ministerio de Seguridad y Justicia confirmó que desplegará alrededor de 3.000 policías en distintos puntos de Mendoza. De ese total, cerca de 1.500 efectivos estarán distribuidos en la Ciudad, especialmente en las zonas donde se prevé una mayor concentración de hinchas, como la avenida Arístides Villanueva, el Kilómetro Cero y la Peatonal Sarmiento.

Al tratarse de un domingo, también se reforzará la vigilancia en locales comerciales que permanecerán cerrados para prevenir daños, robos o hechos de vandalismo.

Además, desde la cartera de Seguridad indicaron que el personal policial tendrá la instrucción de secuestrar cualquier arma que detecte durante los controles y detener a las personas que la porten.

El operativo también alcanzará al interior provincial. En el Valle de Uco, las tareas preventivas comenzaron el sábado y continuarán hasta el lunes, mientras que en General Alvear se evalúa realizar un corte de tránsito en la rotonda del Kilómetro Cero y se destinarán 85 policías para reforzar los controles en la ciudad y los distritos.

El Ministerio de Salud y Deportes también preparó un esquema especial para la jornada. Se incrementará un 30% la cantidad de personal destinado a emergencias y, de manera excepcional, habrá motoambulancias para reducir los tiempos de respuesta en los sectores donde se concentren más personas.

La Subsecretaría de Transporte informó que los colectivos del Gran Mendoza dejarán de circular entre las 17.30 y las 20 horas, independientemente del resultado de la final.

La medida fue adoptada luego de los inconvenientes registrados tras la semifinal, cuando la gran congestión vehicular impidió que cerca del 75% de las unidades pudiera completar normalmente sus recorridos.

En tanto, el Metrotranvía funcionará con normalidad durante toda la jornada. Sin embargo, las autoridades advirtieron que podrían realizar interrupciones momentáneas si la cantidad de peatones en algunos cruces representa un riesgo para la circulación.

Las principales cadenas de supermercados de Mendoza también modificarán su atención por la final del Mundial.

Chango Más y Carrefour atenderán este domingo desde las 7 hasta las 15 horas, una hora antes del inicio del encuentro, y retomarán sus horarios habituales el lunes.

La decisión fue tomada a partir de un pedido del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza, con el objetivo de que los trabajadores puedan ver el partido de la Selección Argentina y regresar a sus hogares sin inconvenientes.

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Desde el gremio señalaron que algunas empresas optaron por adelantar el cierre de sus sucursales, mientras que otras resolvieron suspender temporalmente la atención durante el desarrollo del encuentro.