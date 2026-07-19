Tragedia en Mendoza: murió un joven de 21 años tras chocar contra una pilastra

La víctima conducía un Peugeot 206 cuando perdió el control del vehículo y chocó. Falleció poco después de ser trasladado al Hospital Saporiti.

Un joven de 21 años murió durante la madrugada de este domingo luego de un grave accidente de tránsito en el distrito Los Campamentos, en el departamento de Rivadavia.

El siniestro ocurrió cerca de las 3.15 horas sobre calle Florida, a unos 400 metros al norte de calle Menem, en las inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo.

De acuerdo con la información policial, la víctima conducía un Peugeot 206 cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el dominio del vehículo y terminó impactando de lleno contra una pilastra ubicada al costado de la calzada.

El conductor fue identificado como C. A. A., de 21 años, quien se desempeñaba como auxiliar en la Legislatura provincial y también cumplía funciones como auxiliar de la Policía de Mendoza. Al momento del accidente se encontraba franco de servicio.

Tras el choque, familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Carlos Saporiti. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se confirmó su fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Los Campamentos, efectivos de Policía Vial y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes.