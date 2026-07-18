Final del Mundial 2026: Mendoza refuerza el sistema de emergencias por el partido entre Argentina y España

El Ministerio de Salud y Deportes incrementará el personal del Servicio Coordinado de Emergencias, sumará ambulancias y motoambulancias y desplegará un operativo especial para responder ante cualquier incidente durante la final.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza pondrá en marcha un operativo sanitario especial este domingo, en el marco de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España.

La medida busca fortalecer la atención de emergencias ante la gran cantidad de personas que se espera en espacios públicos y puntos de encuentro de toda la provincia.

Según informaron desde la cartera sanitaria, el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) trabajará con un 30% más de personal respecto de un domingo habitual. Además, se incorporarán ambulancias y motoambulancias que serán distribuidas de manera estratégica en los sectores donde se prevé una mayor concentración de público.

El objetivo del operativo es brindar una respuesta más rápida y eficiente frente a cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante el desarrollo del partido, especialmente en los lugares con mayor circulación de personas.

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Desde el Ministerio de Salud también solicitaron a la población celebrar con responsabilidad y colaborar para evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones, pidieron: