Final del Mundial 2026: Mendoza refuerza el sistema de emergencias por el partido entre Argentina y España

Final del Mundial 2026: Mendoza refuerza el sistema de emergencias por el partido entre Argentina y España

Mendoza

El Ministerio de Salud y Deportes incrementará el personal del Servicio Coordinado de Emergencias, sumará ambulancias y motoambulancias y desplegará un operativo especial para responder ante cualquier incidente durante la final.

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Redacción ElNueve.com

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza pondrá en marcha un operativo sanitario especial este domingo, en el marco de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España.

La medida busca fortalecer la atención de emergencias ante la gran cantidad de personas que se espera en espacios públicos y puntos de encuentro de toda la provincia.

Según informaron desde la cartera sanitaria, el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) trabajará con un 30% más de personal respecto de un domingo habitual. Además, se incorporarán ambulancias y motoambulancias que serán distribuidas de manera estratégica en los sectores donde se prevé una mayor concentración de público.

El objetivo del operativo es brindar una respuesta más rápida y eficiente frente a cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante el desarrollo del partido, especialmente en los lugares con mayor circulación de personas.

Desde el Ministerio de Salud también solicitaron a la población celebrar con responsabilidad y colaborar para evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones, pidieron:

  • Cuidar especialmente a los niños
  • Evitar conductas que puedan provocar accidentes
  • Comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia en caso de ser necesario para facilitar el trabajo de los equipos sanitarios.
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