Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 20 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 20 de julio. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 20 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 20 de julio

Guaymallén

Entre calles, Paso de los Patos, Lamadrid, Adolfo Calle y Zapiola y zonas aledañas; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Milagros, Roque Sáenz Peña, San Miguel y Miralles y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

En calle Los Cóndores entre Ruta Provincial N°89 y Ruta Nacional N°7 y áreas adyacentes; Potrerillos. De 10.00 a 12.00 h.

En Vallecitos; Potrerillos. De 12.00 a 15.00 h.

En Ruta Provincial N°15, en Bodega Tapiz y zonas aledañas; Agrelo. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

Entre calles La Luz, Mosso, Los Volcanes y calle N°6. Afecta Frutícola La Cúspide S.A.; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle La Vencedora (o La Estancia), camino al dique Las Tunas, entre Finca La Niña Alba y Estancia Silva. Afecta al Departamento General de Irrigación; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles El Álamo, Guidone, Calle B y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°40, entre calle Libertad y Prolongación de calle Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael