Domingo frío y nublado: el pronóstico del tiempo durante la final del Mundial 2026 en Mendoza

El día de la final del Mundial entre Argentina y España llegará con temperaturas bajas, mejoras parciales en el llano y un persistente temporal de nieve en la cordillera y sectores de la precordillera.

El domingo 19 de julio, jornada en la que se disputará la final del Mundial entre Argentina y España, Mendoza tendrá un marcado descenso de la temperatura y un cielo mayormente nublado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo se mantendrá estable en el llano, aunque el ambiente seguirá frío y con escasas posibilidades de que el sol predomine durante la jornada.

El SMN mantiene vigente una alerta por nevadas para la cordillera de Mendoza. El organismo advirtió que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 30 y 50 centímetros por día, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Además, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, probabilidad de viento blanco y una importante reducción de la visibilidad, condiciones que podrían complicar la circulación en Alta Montaña. En los sectores más bajos, las precipitaciones también podrían presentarse en forma de nieve o aguanieve.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas informó que durante este domingo continuarán las precipitaciones níveas en toda la cordillera provincial y también en la precordillera de Las Heras y Luján, por lo que recomendó extremar las precauciones para quienes deban circular por esas zonas. Asimismo, advirtió sobre la probable formación de bancos de niebla y neblinas matinales en distintos sectores de la provincia, lo que podría reducir la visibilidad durante las primeras horas del día.

La temperatura oscilará entre 12°C de máxima y 6°C de mínima

El pronóstico extendido para Mendoza

Lunes 20 de julio

Mayormente nublado y frío, con probabilidad de precipitaciones, vientos leves del sudeste y nevadas en la cordillera.

Máxima: 9°C | Mínima: 3°C.

Martes 21 de julio

Continuará el tiempo mayormente nublado y frío, con precipitaciones, vientos leves del sudeste y nevadas en la cordillera.

Máxima: 9°C | Mínima: 1°C.