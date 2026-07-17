Anulo mufa pero cábala activada: FIFA confirmó cómo vestirá Argentina en la final ante España y revivió la mística de Qatar 2022

La Scaloneta saldrá a la cancha en Nueva Jersey con la indumentaria titular completa y pantalón blanco, repitiendo exactamente la combinación con la que se coronó en Lusail. El “Dibu” Martínez también irá de verde.

A horas del partido más esperado del planeta, las cábalas, los datos y el folclore del fútbol argentino se pusieron a trabajar a máxima velocidad. La FIFA dio a conocer el documento oficial con las vestimentas para la gran final del Mundial 2026 de este domingo 19 de julio, y el veredicto trajo un impactante guiño del destino que ilusiona a todo un país: la Selección Argentina saltará al MetLife Stadium de Nueva Jersey vestida exactamente igual que en la histórica final de Qatar 2022 frente a Francia.

Luego de haber vestido la indumentaria alternativa azul en la épica semifinal donde venció a Inglaterra por 2-1, el conjunto liderado por Lionel Scaloni volverá a su piel principal para definir el título contra España.

El “look Lusail” que enciende la ilusión

El esquema aprobado por el máximo organismo del fútbol mundial decretó que la Albiceleste lucirá:

Camiseta: Titular tradicional celeste y blanca.

Pantalón: short titular blanco .

Medias: blancas con detalles celestes.

El detalle que paralizó a los amantes de las estadísticas es que Emiliano “Dibu” Martínez también repetirá su uniforme sagrado: lucirá el buzo, short y medias de color verde, el mismo tono con el que se vistió de héroe en el Lusail Stadium el 18 de diciembre de 2022 antes de levantar la tercera estrella.

Por el lado de España, la “Furia Roja” saltará al césped con su indumentaria tradicional de camiseta roja, pantalón azul y medias azules, mientras que su arquero, Unai Simón, vestirá de celeste oscuro. Además, se confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vincic impartirá justicia vestido de negro con detalles dorados.

El maleficio de la azul y la bendición de la tradicional

Para los hinchas más cabuleros, la elección del short blanco y la casaca tradicional no es un dato menor, sino una cuestión de estricta historia mundialista. De las 7 finales que disputó Argentina a lo largo de la historia, las estadísticas hablan por sí solas:

Las alegrías (siempre de celeste y blanco): En 1978 (ante Holanda) se usó la titular con short negro; en 1986 (ante Alemania) la titular con short negro y medias blancas; y en 2022 (ante Francia) se estrenó el short blanco que ahora vuelve a las canchas.

La maldición de la alternativa: Las finales de Italia 1990 y Brasil 2014 (ambas caídas 1-0 ante Alemania) compartieron un factor común que los hinchas prefieren olvidar: la Selección se vio obligada a utilizar la camiseta suplente azul.

El camino de las camisetas en este 2026

Esta será la quinta vez en ocho partidos del torneo que Argentina utilizará el diseño titular completo (lo hizo en el debut ante Argelia, en cuartos frente a Suiza y en los cruces de eliminación directa previos). La única modificación de la titular se dio ante Austria en fase de grupos, donde se usó pantalón oscuro. La suplente azul, en tanto, se despidió con honores tras los triunfos ante Jordania e Inglaterra.

La mesa está servida, la indumentaria está confirmada y la mística está intacta. Este domingo desde las 16:00, la Scaloneta buscará el bicampeonato y la cuarta estrella de su historia.

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