Mendoza: un colectivo cayó en un socavón en Las Heras

El interno de la línea 900 quedó atascado en un hundimiento del asfalto en la calle que divide los barrios Antara y Ángela Gutiérrez. Hasta el momento no se reportaron personas heridas.

Un colectivo de la línea 900 quedó atrapado este domingo al incrustarse en un socavón que sobre una calle de Las Heras, en el límite entre los barrios Antara y Ángela Gutiérrez.

Como consecuencia del incidente, el tránsito permanece interrumpido y con algunas demoras en la zona mientras se llevan adelante las tareas para retirar la unidad y garantizar la seguridad del lugar.

Por el momento, las autoridades no informaron personas heridas como consecuencia del hecho.

Se recomienda a los conductores evitar circular por el sector y optar por caminos alternativos hasta que finalicen las tareas de remoción del colectivo y se restablezca la circulación normal.