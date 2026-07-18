Más de tres metros de nieve en Alta Montaña: ya son 23 las personas evacuadas por el temporal

El temporal que afecta a la cordillera mantiene cerrados varios caminos y complica la circulación en la alta montaña. Las autoridades advierten que las nevadas seguirán durante el fin de semana y que las condiciones podrían extenderse hasta fin de mes.

El intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera de Mendoza sigue generando complicaciones en Alta Montaña.

Las nevadas comenzaron el miércoles, pero se intensificaron durante el jueves, lo que obligó a prohibir la circulación en distintos sectores por las peligrosas condiciones climáticas.

En algunas zonas ya se registran más de un metro y medio de nieve acumulada, mientras que el fenómeno está acompañado por viento blanco, fuertes ráfagas y una importante reducción de la visibilidad, factores que incrementan el riesgo para quienes intenten transitar por la zona.

Además, los pronósticos indican que las nevadas continuarán durante todo este sábado y que las condiciones meteorológicas podrían mantenerse hasta el 31 de julio.

Como consecuencia de las intensas nevadas, los equipos de emergencia debieron intervenir en distintos operativos de rescate en la cordillera.

En las últimas horas, personal especializado asistió y rescató a 12 personas en la zona de Puente del Inca, que habían quedado varadas por el temporal. Con este operativo, ya son 23 las personas rescatadas desde que comenzó el evento climático en la alta montaña mendocina.

Qué rutas permanecen cortadas

La Dirección Provincial de Vialidad mantiene cerrados varios caminos por la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada. Entre los principales cortes se encuentran:

Ruta Provincial 13 , entre Agua de Chilcas y el cerro Siete Colores, rumbo a Uspallata.

, entre Agua de Chilcas y el cerro Siete Colores, rumbo a Uspallata. Ruta Provincial 52 , desde el Hotel Villavicencio hacia Uspallata.

, desde el Hotel Villavicencio hacia Uspallata. Ruta Provincial 220, en El Sosneado, San Rafael.

en El Sosneado, San Rafael. Ruta Provincial 226 , desde Las Loicas hasta el Paso El Planchón.

, desde Las Loicas hasta el Paso El Planchón. Ruta Provincial 222, en el tramo que une Las Leñas con Valle Hermoso.

Además, en la Ruta Provincial 222, camino al centro de esquí Las Leñas, el uso de cadenas continúa siendo obligatorio debido a la presencia de hielo y nieve sobre la carpeta asfáltica.