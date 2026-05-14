Álbum del Mundial 2026: dónde y cuándo podés intercambiar las figuritas

La propuesta apunta a reunir a fanáticos de todas las edades en un espacio pensado para compartir, intercambiar y avanzar con una de las tradiciones más fuertes de cada Mundial.

La fiebre por el Mundial ya empezó a sentirse en las calles de Mendoza y con algo que nunca pasa de moda: el álbum de figuritas.

Con la cuenta regresiva en marcha para el comienzo de la Copa del Mundo 2026, crece el entusiasmo por conseguir las láminas que faltan.

En ese contexto, se impulsa una iniciativa pensada para quienes están en plena búsqueda de esa “figurita difícil”, que no aparece y se vuelve clave para completar el álbum.

Más allá del intercambio, la idea es generar un espacio de encuentro entre fanáticos. Chicos, grandes y familias enteras suelen sumarse a estas propuestas que combinan fútbol, nostalgia y una excusa perfecta para compartir.

No es la primera vez que se realiza una movida de este tipo. En la previa de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, convocatorias similares lograron reunir a cientos de personas, con largas rondas de intercambio y álbumes que empezaban a completarse ahí mismo.

Para esta nueva edición, las expectativas vuelven a ser altas. El clima mundialista ya se siente y todo indica que la convocatoria será aún mayor que años anteriores.

¿Dónde y cuándo es?

La actividad se realizará el sábado 30 de mayo desde las 16 horas, en la Plaza Mayor de Godoy Cruz.

Quienes asistan podrán llevar sus figuritas repetidas e intercambiarlas en una tarde pensada para disfrutar y avanzar con el álbum.