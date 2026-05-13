El Gobierno eliminó la obligación de cambiar las válvulas de GNC cada cinco años

La medida fue oficializada por el Gobierno nacional y modifica uno de los requisitos más cuestionados por usuarios y talleristas. Desde ahora, las válvulas de los cilindros de GNC solo deberán reemplazarse si presentan fallas en las revisiones técnicas.

El Gobierno nacional oficializó la eliminación de la obligatoriedad de cambiar las válvulas de los cilindros de GNC cada cinco años, una medida que impactará directamente en el bolsillo de miles de automovilistas, taxistas, remiseros y trabajadores que utilizan este sistema para movilizarse diariamente. Con esta modificación, el reemplazo de la válvula dejará de ser automático y pasará a depender exclusivamente del resultado de las inspecciones técnicas de seguridad que se realizan durante la reprueba del equipo.

Actualmente, el costo total del trámite, que incluye la prueba hidráulica, el cambio de válvula y la renovación de la oblea, ronda los 230 mil pesos por tubo, por lo que la decisión podría representar un ahorro importante para los usuarios.

Cómo funcionaba hasta ahora el sistema de control del GNC

Hasta hace algunos años, cuando un vehículo debía realizar la reprueba del cilindro de Gas Natural Comprimido (GNC), la válvula era revisada y, si se encontraba en buenas condiciones, continuaba utilizándose normalmente.

Sin embargo, durante la gestión anterior se implementó una normativa que obligaba a reemplazar la válvula cada cinco años, independientemente de su estado.

Esto generó críticas entre usuarios y talleristas, ya que aseguraban que muchas válvulas aún funcionaban correctamente y que el recambio obligatorio encarecía considerablemente el trámite.

Desde distintos talleres especializados explicaron que la obligación no dependía de ellos, sino de una resolución impuesta por Enargas.

Según detallaron, anteriormente las válvulas eran sometidas a controles técnicos y solo se reemplazaban en caso de presentar fallas. Pero con la normativa vigente hasta ahora, todas debían ser destruidas y sustituidas obligatoriamente. “El taller solamente cumplía la normativa. Si la válvula aprobaba la prueba, antes seguía funcionando sin problemas”, señalaron desde el sector.

Además, indicaron que el recambio obligatorio implicaba un costo adicional cercano a los 90 mil pesos por vehículo.

El Gobierno asegura que busca reducir costos y mejorar la seguridad

Desde la administración nacional sostienen que la medida apunta a eliminar gastos innecesarios para los usuarios y fomentar la utilización de componentes de mayor calidad.

Según argumentaron, la obligación de cambiar la válvula cada cinco años llevaba a muchos conductores a optar por modelos más económicos y de menor calidad, debido a que sabían que debían volver a reemplazarlos en un corto plazo.

Ahora, el recambio quedará sujeto exclusivamente al resultado de las inspecciones técnicas, que continuarán siendo obligatorias para garantizar la seguridad del sistema.

Cuánto cuesta hoy hacer la reprueba del GNC

Actualmente, realizar la reprueba completa de un cilindro de GNC implica:

Prueba hidráulica

Renovación de la oblea

Cambio obligatorio de válvula (hasta ahora)

Todo el procedimiento tiene un costo aproximado de 230 mil pesos por tubo, aunque el valor puede variar según el taller y el tipo de vehículo.

Con la nueva disposición, quienes no necesiten cambiar la válvula podrán ahorrar alrededor de 90 mil pesos, dependiendo del estado del equipo y del resultado de la revisión técnica.