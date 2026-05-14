Se cansó de su jefe, renunció y lo trató de “rata inmunda”

El hecho que ocurrió en un local gastronómico y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó. La trabajadora denunció explotación, retención de propinas y malos tratos.

Una joven trabajadora de un café decidió grabar el momento en que renunciaba y enfrentaba a su jefe, acusándolo de retener parte de las propinas y de precarizar a los empleados.

En la grabación, se escucha a la empleada reclamar con firmeza: “Dame mi propina, que la trabajé yo y este chico, mi compañero”. La joven denunció que el dinero se demoraba en ser entregado y que los trabajadores debían cumplir múltiples tareas sin una remuneración acorde.

Durante la discusión, la trabajadora expresó que no quería “dejarse negrear más”, en alusión a las condiciones laborales que consideraba abusivas. El momento más resonante llegó cuando, antes de retirarse, calificó al dueño como “rata inmunda”, frase que se replicó masivamente en redes sociales y se convirtió en tendencia.

El video generó miles de reacciones en plataformas como X y TikTok. Muchos usuarios respaldaron a la joven, destacando su valentía para visibilizar una problemática que suele quedar oculta. Otros, en cambio, señalaron que este tipo de denuncias deberían canalizarse por vías formales, como el Ministerio de Trabajo, para garantizar un seguimiento legal.

La polémica puso en el centro de la discusión la precarización laboral en el sector gastronómico, donde las denuncias por retención de propinas y sobrecarga de tareas son frecuentes. El caso de Núñez se suma a otros escraches recientes que trabajadores han realizado a través de redes sociales, aprovechando la viralización como herramienta de presión.

Especialistas en derecho laboral advierten que este tipo de conflictos reflejan la falta de controles efectivos y la necesidad de reforzar la protección de los derechos de los empleados. La visibilidad mediática, aseguran, obliga a las empresas a dar explicaciones y a revisar sus prácticas internas.

El episodio deja en evidencia cómo las redes sociales se han convertido en un espacio de denuncia y de exposición pública de situaciones de explotación.