Shakira, Madonna y BTS tendrán a cargo el histórico show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

El evento, que se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, contará con la producción artística de Chris Martin y la organización de Global Citizen, con un objetivo solidario: recaudar fondos para programas educativos a nivel mundial.

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol, sino que también quedará marcada por un espectáculo musical sin precedentes. La FIFA anunció que por primera vez se incorporará un show de medio tiempo inspirado en el modelo del Super Bowl, con la participación de tres figuras de alcance global: Shakira, Madonna y BTS.

El evento se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un escenario con capacidad para más de 80 mil espectadores y con transmisión televisiva a nivel mundial. La producción artística estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien ya tiene experiencia en este tipo de espectáculos, y contará con la colaboración de la organización Global Citizen.

Además de la música, el show tendrá un fuerte componente solidario. La FIFA y Global Citizen buscan recaudar 100 millones de dólares destinados al FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que apunta a mejorar el acceso a la educación y al fútbol infantil en distintas regiones del mundo. De esta manera, el espectáculo se convierte en una plataforma de entretenimiento y también de impacto social.

La presencia de Shakira refuerza la tradición de la artista con los mundiales. La colombiana ya dejó huella con canciones como “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y ahora regresa con “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy. Su participación asegura una conexión inmediata con el público latino y con quienes asocian su música a la fiesta del fútbol.

Por su parte, Madonna llega en plena promoción de su nuevo álbum Confessions II, que se lanzará apenas semanas antes de la final. La “Reina del Pop” ya brilló en el Super Bowl 2012 y ahora suma la Copa del Mundo a su extensa trayectoria. Su presencia aporta un toque clásico y sofisticado, capaz de atraer a generaciones que crecieron con su música.

El regreso de BTS es otro de los grandes atractivos. El grupo surcoreano, que debió pausar su carrera por el servicio militar obligatorio, vuelve a los escenarios con una gira mundial que incluye fechas agotadas en estadios de todo el planeta. Su participación garantiza la atención de millones de fanáticos del K-pop, consolidando el carácter global del evento.

La combinación de estos tres artistas responde a una estrategia clara: unir diferentes públicos y culturas. Shakira representa la fuerza latina, Madonna el pop clásico y BTS el fenómeno juvenil global. La final del Mundial 2026 promete ser recordada no solo por el resultado deportivo, sino también por un espectáculo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol.