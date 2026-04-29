Álbum del Mundial 2026: cuánto cuesta, cuándo sale a la venta y precio de las figuritas

El álbum del Mundial 2026 ya tiene precio y fecha de salida en la Argentina. También se conoció cuánto costarán los sobres y cuántas figuritas tendrá la colección.

A poco más de 40 días para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el clásico álbum de figuritas se perfila, otra vez, como uno de los productos más buscados por chicos y grandes.

Cuánto cuesta el álbum del Mundial 2026

El álbum oficial tendrá un valor de $15.000 en su versión de tapa blanda, muy por encima de lo que costaba en la edición anterior de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, cuando se conseguía por $750.

En cuanto a los sobres, cada paquete tendrá un precio de $2000 e incluirá siete figuritas, dos más que en el Mundial pasado.

Además, habrá stickers especiales que aparecerán de forma aleatoria, lo que suma un condimento extra para los coleccionistas.

¿Cuándo sale a la venta?

La fecha oficial de lanzamiento será el jueves 30 de abril en kioscos y comercios de todo el país. Sin embargo, desde el lunes 27 ya comenzó a verse en algunos puntos de venta seleccionados, por lo que varios fanáticos lograron adelantarse.

La colección de este año promete ser la más grande en la historia de los Mundiales. El álbum contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas.

El salto en la cantidad responde a un cambio clave en el torneo: por primera vez participarán 48 selecciones, ampliando el formato tradicional.

Cada equipo tendrá su espacio con:

Lista de jugadores

Escudo oficial

oficial Foto grupal

Además, se sumarán secciones especiales dedicadas a los estadios sede, los símbolos del torneo y momentos históricos de los Mundiales.

¿Cuánto cuesta completar el álbum?

Si se calcula el mínimo necesario sin figuritas repetidas, se requieren unos 140 sobres para completar las 980 figuritas.

Con cada sobre a $2000, el gasto mínimo asciende a $280.000. Sumando el precio del álbum, el total ronda los $295.000.