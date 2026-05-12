A menos de un mes del Mundial: cuánto sale un paquete con vuelos, hotel, entradas y traslados para ver a la selección

Las agencias de viajes reciben muchas consultas de personas interesadas en ir al Mundial, aunque por ahora se concretan pocas compras. El principal motivo son los precios de los paquetes y la el requisito de poseer visa.

A pocas semanas del inicio del Mundial, las agencias de viajes registran un fuerte interés por parte de los hinchas, aunque las concreciones siguen siendo bajas. El principal obstáculo: los precios elevados y las complicaciones para ingresar al país anfitrión.

Varias agencias coinciden en que hay movimiento, pero lejos del nivel esperado para esta altura del año. “Sí, hay mucha consulta, mucho interés. Contrataciones también hay, pero pocas, porque la verdad que los precios están un poco salados. Es un Mundial caro para la gente. El entusiasmo nunca se pierde y muchos buscan alternativas para abaratarlo”, explicó un vendedor del sector turístico.

El esquema más elegido, según detallan, son los paquetes completos que incluyen vuelos, alojamiento, entradas y traslados. Sin embargo, el costo final termina siendo determinante.

“Lo más solicitado son los paquetes armados con aéreos, hotel, entradas y traslados. Un paquete completo para los tres partidos de la fase de grupos, con hoteles de 3 o 4 estrellas, kit del hincha y traslados entre sedes, arranca en unos 13.000 dólares”, detalló otro operador. También existen opciones más acotadas: “Un solo partido puede rondar los 3.600 dólares aproximadamente”.

Más allá del precio, hay otro factor que complica los planes de viaje: la necesidad de tramitar visa para ingresar al país donde se disputa el torneo. Esto también reduce la cantidad de viajeros confirmados. “Las consultas existieron al principio, pero fueron bajando. Los precios son altos y el tema de la visa es determinante. Los turnos están muy demorados y muchos ya no llegan con los tiempos”, señaló otra vendedora.

Según explican, conseguir una cita puede demorar alrededor de un mes, y en muchos casos el trámite debe hacerse fuera de la provincia, lo que agrega tiempo y complejidad.

Aun así, algunos hinchas avanzan con la compra de entradas oficiales a través de los canales de venta de FIFA, aunque no todos logran acceder en las primeras instancias. “Han comprado pasajes y están intentando conseguir entradas oficiales. Algunos tuvieron suerte en las preventas, otros no. Todavía quedan instancias, pero si no, muchos terminan recurriendo a alternativas como la reventa”, explican desde una agencia.

En cuanto a los valores de alojamiento y entradas dentro de los paquetes, los números también varían: entre 3.800 y 5.000 dólares pueden costar solo las tres noches con entradas para la primera fase, dependiendo de la categoría del hotel. En todos estos casos, el precio del paquete no incluye el aéreo.