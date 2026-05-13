Fueron a la cancha a ver Huracán Las Heras y no podían creer con lo que estaba filmando

Ocurrió durante el encuentro entre Huracán Las Heras y Deportivo Rincón por el Torneo Federal A. El insólito momento fue grabado por otros simpatizantes y explotó en las redes sociales.

El pasado domingo Huracán Las Heras se enfrentó contra Deportivo Rincón en el Estadio General San Martín, por la octava fecha del Torneo Federal A. Sin embargo, un hincha en medio de la tribuna popular se robó todas las miradas cuando decidió filmar el partido con un objeto totalmente inesperado.

La escena ocurrió el pasado domingo durante el empate 1 a 1 entre el “Globo” lasherino y Deportivo Rincón, por la octava fecha del Torneo Federal A, en el Estadio General San Martín de Mendoza.

Mientras miles de simpatizantes alentaban con banderas, humo rojo y blanco y fuegos artificiales, un fanático decidió registrar el encuentro de una manera tan particular como insólita.

El hincha de Huracán Las Heras que se volvió viral

En medio de la tribuna popular, otros hinchas detectaron que un simpatizante sostenía un dispositivo similar a un teléfono celular apuntando hacia el campo de juego. Sin embargo, al acercar la cámara descubrieron que en realidad se trataba de un posnet, el aparato utilizado habitualmente en comercios para cobrar con tarjeta.

La situación rápidamente despertó risas y sorpresa entre quienes estaban cerca y compartieron el video en las redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios tomaron el episodio con humor y destacaron que escenas como esta “solo pueden pasar en el fútbol argentino”.

Más allá del momento viral, el partido se jugó en un marco imponente. El estadio estuvo colmado de hinchas de Huracán Las Heras, que acompañaron al equipo con un gran recibimiento y un clima de fiesta desde la previa.

Las tribunas lucieron completamente teñidas de rojo y blanco, mientras que los cánticos comenzaron apenas el plantel salió al campo de juego.

Huracán Las Heras empató y sigue en zona de pelea

En lo deportivo, el equipo mendocino igualó 1 a 1 frente a Deportivo Rincón y continúa en la pelea por los primeros puestos de la Zona 3 del Federal A. El “Globo” llegaba con dos triunfos consecutivos y logró ponerse en ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo gracias al gol de Aldo Araujo, que desató el festejo de los hinchas locales.

Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas siete minutos después, Valbuena marcó el empate para la visita y selló el resultado definitivo. Con este empate, Huracán Las Heras suma 10 puntos y se mantiene en el cuarto puesto, a tres unidades del líder Atenas de Río Cuarto.