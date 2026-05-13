Gran Hermano al rojo vivo: Santiago del Moro confirmó doble eliminación, nuevos ingresos y el esperado repechaje

Tras la salida de Daniela De Lucía, el conductor Santiago del Moro utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de anuncios que cambiarán drásticamente el rumbo del reality en la pantalla de El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada entró en una fase de ebullición absoluta. Tras la salida de Daniela de Lucía, el conductor Santiago del Moro utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de anuncios que cambiarán drásticamente el rumbo del reality en la pantalla de El 9 Televida. Entre los cambios más destacados, se confirmó una doble eliminación para este miércoles y el inicio formal del operativo repechaje.

La estrategia de la producción es clara: dinamitar la zona de confort. Con la implementación de la “Placa Planta”, todos los jugadores quedaron nominados bajo el voto negativo del público, buscando “limpiar” la competencia de aquellos que no generan contenido. Sin embargo, la tensión no terminará allí, ya que el conductor adelantó que esta noche dos participantes abandonarán la casa de manera simultánea.

Nuevas reglas y una placa “mixta”

Del Moro detalló que la mecánica de juego sumará complejidad en las próximas horas. Tras las salidas de hoy, los jugadores volverán a nominar para conformar la “Placa Generación Dorada”. Esta tendrá una modalidad particular: primero habrá votación positiva y luego negativa, asegurando que al menos seis participantes queden en riesgo para la gala del domingo.

El regreso de los ex y caras nuevas

El anuncio que más impacto causó en los fanáticos fue la confirmación de las fechas para el repechaje y los nuevos ingresos:

Domingo 17 de mayo: Gala de eliminación y apertura oficial del repechaje.

Miércoles 20 de mayo: Ingreso de exjugadores y participantes nuevos a la casa.

Entre los nombres que ya suenan con fuerza para volver a cruzar la puerta se encuentran Yipio y Andrea del Boca (quienes se habían retirado por voluntad propia), además de Brian Sarmiento y la polémica Carmiña Masi. Incluso la recientemente eliminada, Daniela De Lucía, quien se despidió entre lágrimas y con el clásico “Un velero llamado libertad”, se postula para una segunda oportunidad.

Con estos movimientos, Gran Hermano busca renovar el aire de la casa y obligar a los “sobrevivientes” a rearmar sus estrategias ante la inminente llegada de competidores que cuentan con la ventaja de haber visto el juego desde afuera.