Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este viernes 18 de septiembre

Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este viernes 18 de septiembre

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este viernes 18 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 18 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este viernes 18 de septiembre:

Ciudad

  • Entre calles Estrada, Patricias Mendocinas, Mosconi y San Martín. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • En el Lateral Sur del Acceso Este, entre Prolongación Famatina y Chacón. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Infanta Isabel, entre Milagros y Exequiel Tabanera. Entre calles Exequiel Tabanera, Infanta Isabel, Severo del Castillo y Durand. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • En calle Morón, entre Urquiza y Colón; Costa de Araujo. De 9.35 a 13.35 h.
  • En Finca Ex Viñas Argentinas y zonas aledañas; La Holanda. De 9.30 a 15.30 h.

Luján

  • En el Loteo Ingrassia y zonas aledañas. De 8.15 a 10.15 h.

Maipú

  • En la intersección de calles Los Valencianos y San Martín Norte; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • En calle Costa, entre Corredor Productivo y Ruta Nacional N°89. En Barrios Tisa y Santa Lucia; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
  • Entre calles Héctor Meli, La Gloria, Alto Verde, La Carrera o Ancón y Filipini. En los barrios Presidencia, Schoenstatt, El Portal, Sute, Las Acequias y loteo Brigada Andrada; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Julio Argentino Roca, entre callejón Rios y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • Entre calles Soriano, Pinilla, La Escuela y Carril Casas Viejas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Ramon Barrera, El Noruego, Santos y Maza Norte; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Corriente, 9 de Julio, Montecaseros y Ballofet. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Granaderos, Iselin, San Juan y Bernardino Izuel. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

  • Entre calles Capdeville Oeste, Los Cipreses, General Roca y Santa Cruz. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Los Teros, Las Calandrias, Fase de La Luna y calle del Dique. De 13.00 a 17.00 h.

Los cortes de luz programados para esta semana

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