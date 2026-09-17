Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este viernes 18 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este viernes 18 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 18 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este viernes 18 de septiembre:

Ciudad

Entre calles Estrada, Patricias Mendocinas, Mosconi y San Martín. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En el Lateral Sur del Acceso Este, entre Prolongación Famatina y Chacón. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Infanta Isabel, entre Milagros y Exequiel Tabanera. Entre calles Exequiel Tabanera, Infanta Isabel, Severo del Castillo y Durand. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Morón, entre Urquiza y Colón; Costa de Araujo. De 9.35 a 13.35 h.

En Finca Ex Viñas Argentinas y zonas aledañas; La Holanda. De 9.30 a 15.30 h.

Luján

En el Loteo Ingrassia y zonas aledañas. De 8.15 a 10.15 h.

Maipú

En la intersección de calles Los Valencianos y San Martín Norte; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle Costa, entre Corredor Productivo y Ruta Nacional N°89. En Barrios Tisa y Santa Lucia; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Héctor Meli, La Gloria, Alto Verde, La Carrera o Ancón y Filipini. En los barrios Presidencia, Schoenstatt, El Portal, Sute, Las Acequias y loteo Brigada Andrada; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Julio Argentino Roca, entre callejón Rios y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

Entre calles Soriano, Pinilla, La Escuela y Carril Casas Viejas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calles Ramon Barrera, El Noruego, Santos y Maza Norte; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Corriente, 9 de Julio, Montecaseros y Ballofet. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Granaderos, Iselin, San Juan y Bernardino Izuel. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe