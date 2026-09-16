Mendoza: qué abrirán en la antigua fábrica de fideos Bauza

La histórica fábrica de Fideos Bauzá cerró sus puertas en junio de 2026 y el inmueble de Avenida San Martín 1795, en Godoy Cruz, ya tiene nuevo destino. El edificio será remodelado por completo para cambiar completamente de rubro.

Durante décadas, el local ubicado en Avenida San Martín al 1795, en Godoy Cruz, estuvo vinculada a una de las empresas más tradicionales de Mendoza. Allí funcionó la histórica fábrica de Fideos Bauzá, que finalmente bajó las persianas en junio de 2026. Desde entonces, quienes pasan por la zona comenzaron a notar que el tradicional inmueble permanecía cerrado. Sin embargo, el lugar ya tiene nuevos ocupantes y se encuentra en pleno proceso de transformación.

La transformación del edificio representa el cierre de una etapa para una empresa que tuvo una extensa historia en Godoy Cruz. Fideos Bauzá fue fundada el 22 de mayo de 1922 por Miguel Ángel Bauza Ribot, un inmigrante originario de Mallorca, España.

Antes de dedicarse a la elaboración de pastas secas, Bauza había desarrollado otros emprendimientos en Mendoza, entre ellos la panadería La Balear. La fábrica de pastas se instaló en San Martín 1795, dirección que mantuvo durante toda su trayectoria.

La continuidad familiar fue una de las características centrales de la empresa. Hijos, nietos, sobrinos y primos participaron a lo largo de las generaciones en la gestión y las decisiones de la compañía.

Durante sus años de mayor actividad, Fideos Bauzá llegó a elaborar 32 variedades de pastas secas y contaba con una capacidad instalada de aproximadamente 160.000 kilos mensuales.

En 2015, la producción efectiva rondaba los 130.000 kilos mensuales y la empresa tenía una extensa red de distribución que llegó a superar los 4.000 puntos de venta.

La marca tenía presencia en almacenes, despensas y autoservicios de barrio, además de comercializar sus productos directamente desde la planta de Godoy Cruz. Ese modelo comercial fue perdiendo fuerza con la transformación del mercado y el crecimiento de las grandes cadenas de supermercados.

La crisis que terminó con el cierre de Bauzá

El deterioro de la actividad de Fideos Bauzá se había hecho evidente varios años antes del cierre definitivo. La empresa atravesó una caída sostenida en sus ventas y una reducción de su producción. En 2016, por ejemplo, la elaboración mensual había descendido hasta unos 80.000 kilos, aproximadamente la mitad de su capacidad instalada.

Otro de los momentos más complejos ocurrió cuando la compañía redujo su plantilla de 24 a 9 trabajadores, en un proceso de reestructuración que incluyó la desvinculación de 15 empleados.

En aquel momento, la empresa había planteado una reconversión que contemplaba concentrarse en los productos de mayor rotación, mejorar la eficiencia de la producción y modificar su estrategia comercial. Sin embargo, el deterioro del modelo de negocios continuó durante los años siguientes hasta desembocar en el cierre de la fábrica en junio de 2026.

Qué abrirán en el ex local de Fideos Bauzá

Hace algunos días, se conoció un video en las redes sociales y muchos mendocinos reconocieron en pocos segundos los colores y la fachada del lugar. Se trataba del local que hasta junio de 2026 supo ocupar Bauzá, pero que ahora tendrá un destino completamente distinto.

El lugar ubicado en Avenida San Martín al 1795 se encuentra en plena remodelación para lo que pronto será un gimnasio. Según informaron se trata de World Club Gym que ya cuenta con una sucursal en Rodeo de la Cruz.

El cambio que atraviesa el edificio ubicado sobre Avenida San Martín es significativo: después de décadas dedicado a la producción y comercialización de alimentos, ahora tendrá una actividad vinculada al entrenamiento y la actividad física.

Uno de los principales datos que adelantaron desde el nuevo emprendimiento es que se tratará de un establecimiento de grandes dimensiones, distribuido en dos pisos.

Por el momento, todavía no se informó una fecha precisa para la inauguración, ya que los trabajos continúan dentro del histórico inmueble.