Mendoza: murió un motociclista de 24 años tras un choque frontal con un auto

El conductor del auto es un efectivo policial. Ambos fueron trasladados al Hospital Central, pero el joven de 24 años falleció al ingresar.

Un motociclista de 24 años murió este domingo por la mañana después de un choque frontal con un automóvil en la Ruta Nacional 40, en Lavalle.

El siniestro ocurrió cerca de las 6.40 horas, a la altura de la Escuela Abdón Abraham.

Según fuentes policiales, un Suzuki Fun, conducido por un hombre de 39 años, circulaba por la ruta de sur a norte cuando, por causas que se investigan, chocó de frente con una motocicleta Gilera que avanzaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Central. El motociclista, identificado como D.M.D., de 24 años, falleció al ingresar al nosocomio.

El conductor del automóvil fue identificado como J.S.A., de 39 años, y es efectivo policial.

Por el hecho interviene la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle.