La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a $15000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 14 al 19 de septiembre

Lunes 14

General Alvear

Ciudad. Paraje. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.

Ciudad. Barrio Prensa. Manzana H. Casa 5. A las 10.45.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque. Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.30.

San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.30.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.

San Martín

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 14.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 15.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B. Casa 1. A las 16.

Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. A las 17.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 17.30.

Las Heras

Panquehua. CEDRyS 10. Chiclana y esquina Pública. A las 9.30.

El Resguardo. Barrio Todos Unidos. Manzana A. Casa 21. A las 10.30.

El Resguardo. Cancha del barrio Eva Perón. Abel Zapata y Provincias Unidas. A las 11.30.

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.

Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. A las 11.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.

Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.

Martes 15

Guaymallén

El Sauce. Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle frente al barrio Constitución. A las 9.

Villa Nueva. Araujo e Yrigoyen a metros de la escuela García Morales. A las 10.

El Bermejo. Plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suárez. A las 11.30.

Belgrano. Polideportivo Poligüay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 13.

Godoy Cruz

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.

Luján

Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana D. Casa 9. A las 10.30.

Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

San Rafael

Las Malvinas. Escuela 4-198 Francisco García. A las 10.

Las Malvinas. Paraje. El Escorial. A las 12.

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Tupungato

Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 10.

Villa Bastías. Lotes Pelegrina. Plaza. A las 11.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 10.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 11.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 11.30.

Las Chacritas. Comunidad. A las 12.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 12.20.

Miércoles 16

Maipú

Rodeo del Medio. Villa Seca. Barrio Jesús de Nazareth. Plaza. Miguel Noé y María Auxiliadora. A las 9.30.

Rodeo del Medio. Barrio Brisas de Tropero. Tropero Sosa 5600. A las 10.30.

El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.30.

El Pedregal. Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 15.

Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 15.30.

Villa Cabecera. La Costa. Frente al Barrio Los Gringos. A las 16.

12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 16.30.

Lavalle

San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 10.

Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 10.30.

Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 11.

La Palmera. Arenales y 9 de Julio. A las 12.30.

La Palmera. 9 de Julio y San Martín. A las 13.

Luján

Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Tupungato

La Arboleda. Playón La Arboleda. A las 10.

La Arboleda. Barrio El Progreso. A las 11.

San Martín

Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 9.

Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 10.30.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

San Carlos

Chilecito. Plaza distrital de Chilecito. A las 10.

Chilecito. Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas. Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

San Rafael

Cañada Seca. Calle Larga y Calle 5. Unión Vecinal. A las 9.

Cañada Seca. Paraje. Los Sifones. A las 11.

General Alvear

Bowen. Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen. Paraje. El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen. Paraje. El Monarca. Última Casa A las 11.15.

Las Heras

El Borbollón. CEDRyS 12. Ruta 23 y Paso Hondo. A las 9.30.

El Algarrobal. Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30.

El Algarrobal. Fundación Vínculos Lavalle s/n. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. La Blanca s/n. A las 9.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

Jueves 17

Guaymallén

Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana H. Casa 11. A las 9.

Colonia Molina. Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 10.30.

Colonia Segovia. Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 12.

Colonia Segovia. Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 13.

Godoy Cruz

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza s/n. A las 10.

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Las Heras

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 10.

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo. Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 9.30.

Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. A las 10.

Tupungato

Villa Bastías. Barrio 6 de Septiembre. A las 10.

Villa Bastías. Lotes Moyano. Plaza. A las 11.

Lavalle

La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 10.

Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 10.30.

Jocolí Viejo. Barrio Meltequi. A las 11.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 11.30.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 12.30.

San Rafael

Cañada Seca. Plaza Principal. A las 9.

Viernes 18

Lavalle

Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 10.

Villa Tulumaya. Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30.

Villa Tulumaya. Barrio Manantiales. A las 11.

Villa Tulumaya. Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal. Iglesia Baluarte de la Verdad. Callejón Cruz Cabello 4635. A las 9.30.

El Algarrobal. Barrio Las Viñas. Manzana 11. Casa 29. A las 10.30.

El Algarrobal. CIC. Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 10.

General Alvear

Carmensa. Polideportivo. A las 9.

San Martín

Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 9.

Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC. A las 10.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A la 8.30.

Maipú

Rodeo del Medio. Barrios El Rosedal y 6 de Enero. Callejón Molina. Iglesia Patrón Santiago. A las 9.

Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 10.30.

Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 11.

Coquimbito. Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 12.

Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por Tropero Sosa. A las 12.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.

Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Sábado 19

Tunuyán

Vista Flores. 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 9.

Colonia Las Rosas. Escuela Secundaria. 5 de Diciembre s/n. A las 10.30.

Puente del Río. Barrio Bordelongue. Santillán y Los Piquillines. A las 11.30.

Rivadavia

Recorrido 1

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador. Loteo Estrada. A las 9.15.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.45.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.15.

La Central. Club La Central. A las 10.30.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.15.

El Mirador. Barrio Albarracín Godoy. SUM. A las 11.45.

Rivadavia

Recorrido 2

Medrano. Tanque de Agua. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2