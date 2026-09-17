Golpe al bolsillo de los pasajeros: eliminan un beneficio de la SUBE y quiénes serán los más afectados

La medida alcanza a quienes utilizaban el transporte público en determinados horarios y pone fin a una rebaja del 17% en el boleto. El Gobierno de Mendoza explicó los motivos de la decisión y qué otros beneficios continúan vigentes para los usuarios.

El sistema de transporte público de Mendoza atraviesa un nuevo cambio que impactará de manera directa en el bolsillo de algunos pasajeros. El Gobierno provincial decidió eliminar uno de los beneficios asociados al uso de la tarjeta SUBE, por lo que determinados viajes que hasta ahora contaban con una tarifa diferencial pasarán a abonarse al valor correspondiente al esquema general.

La modificación alcanza al denominado horario valle, una franja del día en la que se aplicaba una bonificación del 17% en el boleto de colectivo. El beneficio había sido implementado con el objetivo de incentivar a los usuarios a trasladar sus viajes fuera de los momentos de mayor demanda.

Qué descuento de la SUBE eliminaron en Mendoza

El beneficio que dejó de aplicarse consistía en una reducción del 17% sobre la tarifa del transporte público para los viajes realizados durante determinados horarios.

La tarifa diferenciada funcionaba de lunes a viernes entre las 9 y las 11 de la mañana y entre las 14.30 y las 16. Quienes viajaban dentro de esas franjas podían acceder a un boleto más económico respecto del valor correspondiente fuera del horario valle.

Con la decisión adoptada por la Provincia, esos viajes dejaron de contar con la bonificación y los pasajeros deben abonar ahora la tarifa que corresponda según el esquema vigente.

Por qué eliminaron el beneficio

Desde el área de Transporte de Mendoza señalaron que la medida se tomó después de analizar el funcionamiento que tuvo la tarifa diferencial desde su implementación.

El objetivo inicial era generar un incentivo económico para que aquellas personas que tuvieran cierta flexibilidad pudieran modificar sus horarios de viaje. De esa manera, se buscaba distribuir mejor la demanda y reducir la concentración de pasajeros en los períodos de mayor movimiento.

Sin embargo, según el análisis realizado por las autoridades a partir de las operaciones registradas en el sistema SUBE, el descuento no produjo el efecto esperado sobre los hábitos de los usuarios.

Los horarios laborales, escolares y otras actividades cotidianas hacen que buena parte de los pasajeros tenga escaso margen para decidir en qué momento trasladarse. Por este motivo, la tarifa diferencial no habría conseguido generar una modificación significativa en la distribución de los viajes.

Quiénes son los pasajeros más afectados

La eliminación del descuento impacta principalmente en quienes utilizaban habitualmente el colectivo entre las 9 y las 11 y entre las 14.30 y las 16 de lunes a viernes.

Para esos pasajeros, el cambio implica dejar de contar con la rebaja del 17% que se aplicaba automáticamente al utilizar la tarjeta SUBE durante las franjas establecidas.

El impacto será diferente según la cantidad de viajes que realice cada persona y el tipo de tarifa que tenga asignada. Por eso, no todos los usuarios del transporte público tendrán el mismo incremento.

En particular, quienes organizaban sus traslados para aprovechar el denominado horario valle serán los que notarán de manera más directa la modificación.

No se eliminan todos los descuentos de la SUBE

La decisión del Gobierno provincial no significa que desaparezcan los beneficios tarifarios de la tarjeta SUBE.

Continúan vigentes distintos esquemas destinados a usuarios frecuentes y grupos que cuentan con tarifas diferenciales, como estudiantes y jubilados, además de las gratuidades previstas para determinados sectores.

También permanece el sistema de beneficios asociado a la cantidad de viajes realizados durante el mes, mediante el cual el valor del boleto puede reducirse a medida que el usuario acumula viajes.

De esta manera, la modificación anunciada está concentrada específicamente en el beneficio del 17% correspondiente al horario valle, y no supone la eliminación del sistema de descuentos de la SUBE en su totalidad.