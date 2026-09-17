El tiempo en Mendoza: calor, Zonda y un marcado descenso de temperatura ¿cuándo?

La provincia tendrá varios días con temperaturas en ascenso y máximas que llegarán a 28°C. El domingo aparece el Zonda como protagonista y para el lunes se espera un cambio de condiciones con descenso térmico.
Mendoza se prepara para un fin de semana con temperaturas agradables y en ascenso. Según el pronóstico, las máximas llegarán hasta los 28°C entre sábado y domingo, aunque el panorama cambiará durante el inicio de la próxima semana.
Jueves: una jornada agradable
Este jueves 17 de septiembre se espera tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos leves del este. En la zona cordillerana estará parcialmente nublado.
La temperatura máxima alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 7°C.
Viernes: sigue el ascenso de temperatura
Para el viernes 18, el cielo estará con poca nubosidad y continuará el ascenso de la temperatura, acompañado por vientos leves del noreste.
En cordillera se esperan precipitaciones.
La máxima será de 27°C y la mínima de 8°C.
Sábado: el día más cálido del fin de semana
El sábado 19 tendrá condiciones de algo nublado, con un nuevo y leve ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noroeste y también se esperan precipitaciones en cordillera.
La máxima trepará hasta los 28°C, con una mínima de 9°C.
Domingo: llega el Zonda
El domingo 20 continuará con una máxima de 28°C y poco cambio en las condiciones térmicas. Se esperan vientos moderados del este y sudeste.
Además, el pronóstico anticipa Zonda en precordillera y sectores del llano, mientras que en cordillera continuarán las precipitaciones.
La mínima será de 8°C.
Lunes: fuerte descenso de temperatura
El cambio llegará el lunes 21 de septiembre. La jornada se presentará parcialmente nublada, con un descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur.
En cordillera se esperan condiciones estables y cielo poco nuboso.
La máxima caerá hasta los 20°C, mientras que la mínima será de 10°C.
Pronóstico extendido para Mendoza
Este es el pronóstico para los próximos días:
|Día
|Estado del tiempo
|Mínima
|Máxima
|Jueves 17
|Tiempo bueno, ascenso térmico
|7°C
|26°C
|Viernes 18
|Poca nubosidad, ascenso térmico
|8°C
|27°C
|Sábado 19
|Algo nublado, leve ascenso
|9°C
|28°C
|Domingo 20
|Algo nublado, Zonda
|8°C
|28°C
|Lunes 21
|Parcialmente nublado, descenso térmico
|10°C
|20°C
De esta manera, Mendoza tendrá un fin de semana con temperaturas cercanas a los 30°C, pero el ingreso de viento del sur previsto para el lunes provocará un marcado descenso de la máxima.