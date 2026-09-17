El tiempo en Mendoza: calor, Zonda y un marcado descenso de temperatura ¿cuándo?

La provincia tendrá varios días con temperaturas en ascenso y máximas que llegarán a 28°C. El domingo aparece el Zonda como protagonista y para el lunes se espera un cambio de condiciones con descenso térmico.

Mendoza se prepara para un fin de semana con temperaturas agradables y en ascenso. Según el pronóstico, las máximas llegarán hasta los 28°C entre sábado y domingo, aunque el panorama cambiará durante el inicio de la próxima semana.

Jueves: una jornada agradable

Este jueves 17 de septiembre se espera tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos leves del este. En la zona cordillerana estará parcialmente nublado.

La temperatura máxima alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 7°C.

Viernes: sigue el ascenso de temperatura

Para el viernes 18, el cielo estará con poca nubosidad y continuará el ascenso de la temperatura, acompañado por vientos leves del noreste.

En cordillera se esperan precipitaciones.

La máxima será de 27°C y la mínima de 8°C.

Sábado: el día más cálido del fin de semana

El sábado 19 tendrá condiciones de algo nublado, con un nuevo y leve ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noroeste y también se esperan precipitaciones en cordillera.

La máxima trepará hasta los 28°C, con una mínima de 9°C.

Domingo: llega el Zonda

El domingo 20 continuará con una máxima de 28°C y poco cambio en las condiciones térmicas. Se esperan vientos moderados del este y sudeste.

Además, el pronóstico anticipa Zonda en precordillera y sectores del llano, mientras que en cordillera continuarán las precipitaciones.

La mínima será de 8°C.

Lunes: fuerte descenso de temperatura

El cambio llegará el lunes 21 de septiembre. La jornada se presentará parcialmente nublada, con un descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur.

En cordillera se esperan condiciones estables y cielo poco nuboso.

La máxima caerá hasta los 20°C, mientras que la mínima será de 10°C.

Pronóstico extendido para Mendoza

Este es el pronóstico para los próximos días:

Día Estado del tiempo Mínima Máxima Jueves 17 Tiempo bueno, ascenso térmico 7°C 26°C Viernes 18 Poca nubosidad, ascenso térmico 8°C 27°C Sábado 19 Algo nublado, leve ascenso 9°C 28°C Domingo 20 Algo nublado, Zonda 8°C 28°C Lunes 21 Parcialmente nublado, descenso térmico 10°C 20°C

De esta manera, Mendoza tendrá un fin de semana con temperaturas cercanas a los 30°C, pero el ingreso de viento del sur previsto para el lunes provocará un marcado descenso de la máxima.