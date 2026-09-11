Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca pizzero y armador/a de empanadas y canastitas

Empresa mendocina dedicada a la elaboración de viandas abrió una nueva oportunidad de empleo para distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.

Chefexprés es una empresa mendocina que tiene más de 14 años de experiencia en el desarrollo de viandas para grandes empresas. Con el tiempo, la firma amplió su propuesta y comenzó a enfocarse también en comidas caseras congeladas para consumo familiar y personal.

Actualmente, ofrece productos congelados listos para hornear o servir, entre los que se encuentran empanadas, pizzas, tartas, canastitas, pastas, hamburguesas, croquetas y otros platos preparados. La empresa también comercializa sus productos mediante su tienda online y distintos puntos de venta.

En esta ocasión, la empresa abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar trabajadores a su equipo.

Las vacantes disponibles

Las vacantes disponibles son para el puesto de Pizzero, Cocinero y Armador/a de empanadas y canastitas.

La búsqueda está dirigida a personas que puedan desempeñarse con responsabilidad y compromiso.

Requisitos

Experiencia comprobable.

comprobable. Compromiso.

Responsabilidad.

Cómo postularse

Quienes quieran postularse deberán enviar su CV a: rrhh.chefexpres@gmail.com.

En el Asunto, colocar el puesto al que vas a postular.