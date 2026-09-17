Tragedia en Guaymallén: que precaución tenes que tener si hay Pozos Sépticos en tu casa

Una mujer de 62 años y su nieto de un año murieron tras caer a una cámara séptica en una vivienda de Guaymallén. El municipio explicó cómo funcionan estos sistemas, qué medidas de seguridad deben tener y por qué su limpieza y mantenimiento requieren personal especializado.

La tragedia ocurrida en Guaymallén volvió a poner el foco sobre un elemento que se encuentra en numerosas viviendas que no tienen conexión a la red cloacal: las cámaras sépticas. Durante la noche del miércoles, una mujer de 62 años y su nieto de un año cayeron a una cámara ubicada en una vivienda de calle Buenos Vecinos, en Guaymallén, y murieron como consecuencia del hecho.

Los primeros momentos estuvieron marcados por la desesperación de los vecinos. Una mujer escuchó los gritos y pidió ayuda a través del grupo de WhatsApp del barrio. Luego, varios habitantes de la zona se acercaron a la vivienda e intentaron colaborar con el rescate.

El caso continúa bajo investigación y todavía resta determinar con precisión cómo se produjo la caída y cuál fue la mecánica que provocó la muerte de ambas víctimas.

Pero el episodio también generó una pregunta entre los vecinos: ¿qué precauciones hay que tener cuando una vivienda tiene una cámara séptica?

Qué es una cámara séptica y cómo funciona

El director de Obras Privadas de la Municipalidad de Guaymallén, Ricardo Camps, explicó que el sistema utilizado en esa zona no consiste en un pozo séptico tradicional. Debido a las características del terreno y a que la napa de agua se encuentra muy alta, en ese sector se utiliza un sistema compuesto por una cámara séptica y un lecho percolador.

La cámara recibe inicialmente los líquidos provenientes de los baños y otros desagües de la vivienda. Allí, los sólidos se decantan mientras que los líquidos continúan posteriormente hacia el lecho percolador, que funciona como un sistema filtrante.

Según explicó el funcionario, la cámara tiene una capacidad aproximada de 1.200 litros, similar a la de un tanque de agua. En el caso de la vivienda donde ocurrió la tragedia, además, el inmueble contaba con planos aprobados y certificación municipal, según informó Camps.

Qué medidas de seguridad debe tener una cámara séptica

Uno de los principales puntos de seguridad está relacionado con las tapas de las cámaras sépticas. De acuerdo con la explicación del municipio, estos elementos cuentan con una tapa propia de seguridad y, por encima, otra tapa de hormigón destinada a reforzar la protección.

Por eso, la investigación deberá determinar qué ocurrió con esas medidas de seguridad en el lugar donde se produjo la tragedia.

Entre las cuestiones que deberán establecerse mediante las pericias están si las tapas se encontraban correctamente colocadas, si habían sido retiradas previamente y si se estaba realizando algún tipo de trabajo o mantenimiento en el sector.

También será necesario reconstruir cómo se produjo la caída y determinar quién ingresó primero a la cámara.

Qué hacer si hay que limpiar una cámara séptica

Uno de los principales consejos que surgieron a partir del caso está relacionado con el mantenimiento y la limpieza de estos sistemas. Desde el municipio remarcaron que este tipo de trabajos debe ser realizado por personal idóneo y capacitado.

La recomendación tiene un motivo concreto: dentro de las cámaras sépticas no solamente hay líquidos provenientes del sistema cloacal, sino que también pueden generarse gases tóxicos.

La exposición a estos gases puede representar un riesgo para las personas que ingresen o realicen tareas de mantenimiento.

Por ese motivo, abrir una cámara séptica y descender a su interior no debe considerarse una tarea doméstica común ni realizarse sin los conocimientos, elementos y medidas de seguridad correspondientes.

La información brindada por la Municipalidad de Guaymallén señala que la vivienda donde ocurrió la tragedia era una construcción habilitada, con expediente municipal y planos aprobados conforme a obra. La casa había obtenido la documentación correspondiente en 2023.

La investigación deberá determinar las dimensiones de la cámara, el estado de las tapas y las condiciones en las que se encontraba el sistema al momento de la tragedia. También se realizarán pericias para establecer la mecánica de muerte de la mujer y el niño.

Entre las posibilidades que deberán analizar los especialistas se encuentran lesiones producidas por una caída, contusiones, aplastamiento o ahogamiento, aunque por el momento no existe una conclusión definitiva sobre la causa de muerte.

La investigación también deberá establecer quién cayó primero y cómo ocurrió posteriormente la caída de la segunda víctima.

El caso generó especial preocupación porque las cámaras sépticas forman parte de la infraestructura de distintas viviendas del barrio. Una vecina explicó que algunas casas tienen estos sistemas en el sector delantero, mientras que otras los ubican en la parte trasera de los terrenos.

En este contexto, la tragedia puso nuevamente en discusión la importancia de conocer dónde están ubicadas estas instalaciones y verificar periódicamente que sus sistemas de seguridad se encuentren en buenas condiciones.

Las principales precauciones para evitar accidentes

La tragedia de Guaymallén deja una serie de recomendaciones importantes para quienes viven en propiedades con cámaras sépticas o pozos sépticos: