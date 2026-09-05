Videos: llegó el frío a Mendoza y en varias zonas cayó agua nieve este sábado

El descenso de la temperatura de este sábado se hizo sentir en distintos puntos de la provincia, con precipitaciones que dejaron postales invernales.

El frío llegó con fuerza a Mendoza este fin de semana y dejó postales invernales. Este sábado 5 de septiembre se registró caída de agua-nieve en Luján de Cuyo, mientras distintas zonas de la provincia atraviesan una jornada marcada por precipitaciones y un importante descenso de la temperatura.

El fenómeno había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió una advertencia por nevadas para diferentes sectores de Mendoza. El área alcanzada incluye zonas del sur provincial, la precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras, el Valle de Uco y algunos departamentos del Este, como Junín y Rivadavia.

Según el organismo, en las zonas alcanzadas por el alerta podrían acumularse entre 5 y 15 centímetros de nieve, con los mayores valores hacia el oeste. En los sectores más bajos, en cambio, las precipitaciones pueden presentarse como lluvia, agua-nieve o una combinación de ambas.

La posibilidad de nieve no se concentra solamente en la alta montaña. El alerta abarca sectores de la precordillera y también algunas áreas del llano, aunque la forma de la precipitación dependerá de la altura y de las condiciones que se registren en cada lugar.

Las zonas mencionadas por el SMN son:

Luján de Cuyo , especialmente sectores de precordillera.

, especialmente sectores de precordillera. Las Heras, también en áreas cercanas a la montaña.

también en áreas cercanas a la montaña. Valle de Uco , con sectores de San Carlos, Tupungato y Tunuyán.

, con sectores de Sur provincial, donde se esperan nevadas en zonas más elevadas.

provincial, donde se esperan nevadas en zonas más elevadas. Junín y Rivadavia, en el Este mendocino, dentro del área alcanzada por la advertencia.

El cambio de tiempo también obliga a prestar atención a quienes tengan previsto viajar hacia la montaña.

El último reporte de transitabilidad disponible para Mendoza mantiene habilitada la Ruta Nacional 7 entre Potrerillos y Uspallata, aunque con precaución. Lo mismo ocurre en el tramo comprendido entre el Parque Provincial Aconcagua y Las Cuevas. El sector entre Perdriel y Potrerillos figura habilitado.

Por el momento, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado para la circulación. El horario informado oficialmente para este sábado es de 9 a 21 horas en Argentina y de 8 a 20 horas en Chile.

En Alta Montaña, además, las condiciones pueden modificarse rápidamente por la presencia de nieve, hielo o reducción de visibilidad. Por eso, quienes deban viajar hacia Uspallata, Puente del Inca, Las Cuevas o el corredor internacional deben consultar el estado de la ruta antes de emprender el viaje y circular con precaución.

En otros sectores de la provincia también hay caminos que presentan inconvenientes. Entre los reportes disponibles figura un corte total en la RN 145 hacia el Paso Pehuenche, mientras que algunos tramos de la RN 40 aparecen habilitados con precaución o con presencia de lluvias y anegamientos.

Pronóstico del tiempo para este fin de semana

Para este sábado se espera una jornada fría, con cielo mayormente nublado, viento del sector sur y precipitaciones aisladas. En la cordillera se mantienen las condiciones invernales y la posibilidad de nieve.

Defensa Civil advierte sobre viento oeste en toda la cordillera provincial.

También señala la posibilidad de nevadas en la zona baja de Malargüe y en la precordillera deValle de Uco, Luján y Las Heras.

Además, existe probabilidad de lloviznas por sectores y viento sur en toda la provincia, debido al ingreso del frente frío.

La máxima para hoy será de 12°C y la mínima de 5°C.